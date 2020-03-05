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Козубаев: В прошлом году были отстрелены 661 волков

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- Вячеслав Аникин
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В прошлом году в Кыргызстане были отстрелены 2217 вредных хищных животных: 661 волк и 1556 шакалов, Об этом заявил вчера на брифинге заместитель директора Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Надырбек Козубаев. За их отстрел государство выплатило охотникам 5 миллионов 420 тысяч сомов.

Кроме того, в 2019 году было выявлено 217 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 4 миллиона 673,6 тысячи сомов. В бюджет страны возвращено 2 миллиона 2999,1 тысячи сомов. В суды и прокуратуры направлены 47 уголовных дел на общую сумму в 2 миллиона 718,2 тысячи сомов. По выявленным фактам к нарушителям природного законодательства предъявлено штрафов на сумму 1 миллион 33 тысячи 730 сомов, взыскано пока 772 тысячи сомов. Исков предъявлено на сумму в 3 миллиона 639 тысяч сомов, взыскано 577 тысяч сомов.

"К сожалению, - продолжил далее Надырбек Козубаев, люди по-прежнему не берегут родную природу. Так, в прошлом году на землях Государственного лесного фонда было зарегистрировано 17 случаев лесного пожара на площади в 108,77 гектара. Нанесенный государству ущерб составил 261 тысяча 800 сомов. Кроме того, регулярно фиксируются случаи выгула скота в запрещенных местах. Всего в 2019 году работниками лесной охраны выявлено 209 фактов нарушения природного законодательства.

Цифры замдиректора Госагентства по охране окружающей среды привел более чем убедительные. Значит мы продолжаем губить природу, наносим вред тем самым не только ей, но и нам самим. Выход из ситуации видится только в одном: ужесточении законодательства по отношении к тем персонам, которые заботятся только о своем благе и не думают о будущих поколениях.


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URL: https://www.vb.kg/385946
Теги:
охота, Кыргызстан, животные, ГАООС и ЛХ
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