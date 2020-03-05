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"Токолдош" может пойти под снос. Мэрия взялась за решение проблемы

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- Екатерина Улитина
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Сегодня жители жилмассива "Токолдош" встретились со специалистами МП "Бишкекглавархитектура" и с главным архитектором столицы Асхатом Тулебердиевым.

Пресс-служба мэрии сообщает, что стороны начали поиск решений проблемы жилмассива.

Дело в том, что в этом районе люди живут более 50 лет. Однако, по проектам, составленным еще в советский период, часть этой территории предусматривалась под строительство высотных зданий, а верхняя часть Токолдоша является охранной зоной. По этой причине жители массива на протяжении многих лет не могут оформить документы на дома и земельные участки. Всего в жилмассиве проживают 2 тысячи 300 человек.

- Мы выслушали каждого жителя, обсудили возможные пути выхода из этой непростой ситуации. Главный архитектор и специалисты Бишкекглавархитектуры подробно ознакомили и рассказали горожанам о возможных вариантах решения вопроса, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Муниципалитет пообещал, что это не последняя встреча с жителями района. В следующий раз планируется встретиться в середине мая. К этому времени "Бишкекглавархитектура" представит более детальные варианты решения проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/385948
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, самозахватчики, Бишкек, Кыргызстан
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