Должны ли политики и спортсмены носить ак калпаки за рубежом? (видео)

Сегодня, 5 марта, в Кыргызстане отмечается день Ак калпака – праздник в честь национального головного убора кыргызов – белого калпака. Установлен он был постановлением Жогорку Кенеша Кыргызстана от 29 июня 2016 года в целях сохранения значимости национального головного убора.

В связи с этим редакция VB.KG провела небольшой опрос по поводу этого праздника. В частности, нужен ли этот праздник и должны ли политики со спортсменами носить за рубежом кыргызский головной убор в обязательном порядке?

По словам лидера политической партии "Ак калпак" Улукбека Маматаева, с одной стороны, национальный головной убор кыргызов не нуждается в каком-либо празднике.

- Это тоже самое, что мы только 8 марта дарим нашим женщинам подарки, а в другие дни можем считать это необязательным. Но так как наше сознание еще не доросло до такого уровня, когда нам уже не потребуются напоминания, то поэтому пока для сохранения национальных ценностей этот праздник все-таки пока нужен. К примеру, тот же ак калпак порою носят неправильно, как попало и где попало: то в бане оденут, то еще где-то, могут и вовсе его пнуть. По этой причине необходим день, который разъяснил бы в первую очередь самим же кыргызам, что значит ак калпак, - сказал он VB.KG.

Должны ли носить политики и спортсмены ак калпак за рубежом?

- Лично, по моему мнению, это должно быть в зависимости от ситуации. Носить ак калпак за рубежом везде и повсюду бессмысленно. В конце концов существуют определенные международные протоколы, согласно которым есть соответствующие правила. Те же американцы не носят же повсюду ковбойские шляпы. Ладно, представители каких-либо стран третьего мира могут себе это позволить в силу своей отсталости и дикости, но мы же претендуем на звание цивилизованного государства, а значит должны уметь подстраиваться в интересах своей страны. Нас не должны воспринимать как дикарей.

Другое дело культурные мероприятия, где не только нужно, но и желательно продемонстрировать свою культуру и ценности тем же ношением ак калпака.

Председатель общественного Фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также убежден, что такой праздник необходим в Кыргызстане.

- Ак калпак не просто наш национальный головной убор. Это символ нашего народа, олицетворяющий наши горы и природу. Белый цвет также является символом чистоты. Поэтому разумеется этот праздник нужен, чтобы кыргызы чтили и не забывали свои ценности. Пусть даже и с помощью атрибутов национальной одежды, - отметил он.

Должны ли политики и спортсмены носить ак калпаки за рубежом?

- Вообще кыргызы должны носить головной убор всегда и везде: будь то ак калпак или тюбетейка. Но когда мы находимся за рубежом, то мы должны носить ак калпак, чтобы продемонстрировать свое национальное отличие. Это своего рода пиар-ход по узнаванию нашей страны и наших граждан. В том числе и спортсмены должны носить его за рубежом, что и делается на важных турнирах.