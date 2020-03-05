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Посол Саудовской Аравии разъяснил причины ограничения на совершение умры

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- ВБ
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Директор Государственной комиссии по делам религий КР Зайырбек Эргешов сегодня, 5 марта, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовской Аравии в Кыргызской Республике Абдурахманом бин Саид Аль-Жумой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

Зайырбек Эргешов подчеркнул важную роль проводимой государственной политики в религиозной сфере, а также о важности укрепления светского характера республики.

В свою очередь, г-н Абдурахман бин Саид Аль-Жума выразил благодарность за плодотворное обсуждение вопросов сотрудничества, а также разъяснил инициативу властей Саудовской Аравии о введении ограничений на совершение умры - малого хаджа, так как есть опасение распространения коронавируса и попросил кыргызстанцев, чтобы они отнеслись к этому с пониманием.

В завершение встречи стороны договорились и далее поддерживать рабочие контакты с целью оказания содействия дальнейшему развитию и укреплению межгосударственных отношений.


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URL: https://www.vb.kg/385953
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Саудовская Аравия, хадж, Кыргызстан, посол
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