Посол Саудовской Аравии разъяснил причины ограничения на совершение умры

Директор Государственной комиссии по делам религий КР Зайырбек Эргешов сегодня, 5 марта, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовской Аравии в Кыргызской Республике Абдурахманом бин Саид Аль-Жумой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

Зайырбек Эргешов подчеркнул важную роль проводимой государственной политики в религиозной сфере, а также о важности укрепления светского характера республики.

В свою очередь, г-н Абдурахман бин Саид Аль-Жума выразил благодарность за плодотворное обсуждение вопросов сотрудничества, а также разъяснил инициативу властей Саудовской Аравии о введении ограничений на совершение умры - малого хаджа, так как есть опасение распространения коронавируса и попросил кыргызстанцев, чтобы они отнеслись к этому с пониманием.

В завершение встречи стороны договорились и далее поддерживать рабочие контакты с целью оказания содействия дальнейшему развитию и укреплению межгосударственных отношений.