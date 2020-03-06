Для чего люди приходят в политику?

Действующих политиков, журналистов, политических экспертов, историков и философов собрал организованный информационно–аналитическим порталом Elgezit.kg круглый стол "Мировая история и кыргызские политики. Невыученные уроки".

Название было эпатажным, состав участников тоже. Среди них были не только профессора и доктора наук, но и экс–премьер–министр Темир Сариев и два экс–спикера Жогорку Кенеша - Омурбек Текебаев и Зайнидин Курманов. Профессор Курманов и выступил с докладом, одним из эпиграфов к нему стали слова Василия Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".

- Если бы Атамбаев постоянно изучал историю, то сейчас он не сидел бы в тюрьме, а занимался благими, полезными для страны делами. Многие наши политики не извлекают уроки из истории. Многие остались в кыргызской истории с великим позором и никогда не отмоются от него. Политики, которые не учат уроки истории, обречены. И обрекают свою страну на стагнацию и отсталость, - заявил Зайнидин Курманов.

Впрочем, сам профессор Курманов честно признал, что он пытался пропагандировать уроки истории еще в качестве депутата Жогорку Кенеша, но другими политиками так и не был услышан. Стоило ему заговорить об уроках истории с парламентской трибуны, как коллеги начинали шипеть, что они не студенты и все знают.

- На поверку оказалось: ничего не знали, ничего не поняли, ничему не научились. И не только они. Поэтому неинтересно писать о нынешних реформах, где все непонятно, неопределенно, где нет начала и нет конца, куда зовем, куда идем и зачем? Нет осмысленной целесообразности, - сетовал Курманов.

Подход к урокам истории у него интересный. Подразумевается "научение положительному опыту выживания человечества. Несмотря на соблазн вытащить из арсенала исторического опыта все самое плохое и разрушительное - циничный обман и закабаление людей. Такой подход самый распространенный, так как не требует интеллектуальных переживаний и поисков". Cам Курманов, естественно, за освоение положительного исторического опыта.

- Для чего люди приходят в политику? Служить народу, государству или вкусно поесть? Если хотят изменить мир, добро пожаловать! Ну а если поесть, тогда надо идти в бизнес! - резюмировал Курманов.