Биолаборатория в Алматы, построенная США, представляет серьезную опасность для населения Кыргызстана.

9 сентября 2016 г. в Алматы на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева открылась центральная референс-лаборатория (ЦРЛ), предназначенная для хранения опаснейших патогенов. Профинансировало строительство военное ведомство США - Пентагон, стоимость - 130 миллионов долларов. Эта сумма многократно превышает стоимость аналогичных научных объектов гражданского назначения. Противники лаборатории считают, что там может быть размещено дорогостоящее оборудование двойного назначения.

Короткая история строительства лаборатории и ее дальнейшая деятельность тесно переплетена со спорами и скандалами.

Так, жители Алматы были категорически против строительства ЦРЛ. В опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 92 % опрошенных на вопрос "Согласны ли вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" ответили "Нет". Политические оппоненты открыто упрекали президента Назарбаева в падении политического статуса Казахстана до уровня колониального. Потому что решение об открытии крайне опасной биологической лаборатории было принято вопреки мнению населения города и республики.

А бывший аким Алматы Ахметжан Есимов не только не давал согласия на строительство, но и вообще долгое время, находясь на посту, не подозревал о планах по ее сооружению. Недоумение вызывает и расположение лаборатории - в городе-миллионике, в сейсмически опасном регионе. Однако Алматы как крупный транспортно-логистический узел идеально подходит для целей возможного военного использования.

Страх жителей Алматы перед "фабрикой смерти" (такое название получила лаборатория в социальных сетях) вполне обоснован. В 2018 г. бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в небольшом грузинском поселке Алексеевка под Тбилиси американские военные создают биологическое оружие, а его испытания проводят на живых людях. Все это, по его словам, происходит под крышей грузино-американского Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

"Целый ряд экспериментов закончился летальным исходом для моих соотечественников. Причем 24 человека из 30 по документам значатся умершими в один день. В графе "Причина смерти" значится запись "Неизвестно", - рассказал Гиоргадзе.

Заставляет задуматься и заявленная цель создания биолаборатории в Алматы. Американский вирусолог Элизабет Джордж на церемонии открытия заявила, что основной задачей ЦРЛ является обеспечение надежного хранения опасных патогенов.

Казахстанские СМИ задают резонный вопрос: каким образом специалисты из США собираются обеспечивать надежное хранение, учитывая тот факт, что у них не получается это сделать даже в своей стране. Подтверждение этому - халатность сотрудников американской лаборатории CDC в Атланте. В результате грубого нарушения требований биобезопасности вирус Эбола попал в зону со слабой степенью защищенности, и лабораторно-технический персонал в отсутствие необходимых навыков и средств индивидуальной защиты работал с высокопатогенным вирусом и подвергался риску инфицирования. По данным агентства "Регнум", в период с 2008-го по 2012 г. регуляторные органы США зафиксировали свыше 1100 инцидентов в биолабораториях страны, связанных с бактериями, вирусами и токсинами, представляющими реальную угрозу для людей и сельского хозяйства.

Подведем итоги. Мирная лаборатория в Алматы построена военным ведомством США. Кроме "традиционных" для Казахстана инфекций - таких как чума, геморрагическая лихорадка, туляремия, клещевой энцефалит, - в новой лаборатории работают с вирусами лихорадки Денге, вирусами Зика, Эбола, Мерс и др. Располагается она в зоне 9-бальных землетресений. Практически в каждой стране, где работают американские лаборатории, возникают необъяснимые и странные вспышки инфекций. Например, в Узбекистане - холера и ветряная оспа, в Грузии - геморрагическая лихорадка, в Казахстане - вспышки менингита и кори.

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