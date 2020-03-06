В Якутии задержали экс-миграционщика за нелегалов из Центральной Азии

В Якутии взят под стражу бывший сотрудник миграционной службы. Он подозревается в обеспечении фиктивными документами трудовых мигрантов из республик Центральной Азии.

Факт такой противоправной деятельности был установлен сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения ими оперативно-розыскных мероприятий. Задержанным оказался бывший начальник отдела внешней трудовой миграции республиканского УФМС.

Как сообщили в региональном УФСБ, cогласно имеющимся материалам, этот человек еще в 2010 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и организовал микропредприятие по оказанию платных услуг иностранным гражданам. Но в реальности занимался изготовлением фиктивных документов, на основании которых смогли незаконно легализовать свое пребывание на территории Якутии более 500 граждан Кыргызстана, Таджикистана Узбекистана. И часть из них уже подали эти подделки в регистрационные органы для получения разрешений на временное проживание в России, вида на жительство и гражданства РФ.

Предпринимаются усилия по установлению личностей этих людей, всех обстоятельств противоправных действий, совершенных подозреваемым. А сам он был задержан с поличным.

В его действиях, отметили в УФСБ, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Санкция по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.