Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Якутии задержали экс-миграционщика за нелегалов из Центральной Азии

185  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Якутии взят под стражу бывший сотрудник миграционной службы. Он подозревается в обеспечении фиктивными документами трудовых мигрантов из республик Центральной Азии.

Факт такой противоправной деятельности был установлен сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения ими оперативно-розыскных мероприятий. Задержанным оказался бывший начальник отдела внешней трудовой миграции республиканского УФМС.

Как сообщили в региональном УФСБ, cогласно имеющимся материалам, этот человек еще в 2010 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и организовал микропредприятие по оказанию платных услуг иностранным гражданам. Но в реальности занимался изготовлением фиктивных документов, на основании которых смогли незаконно легализовать свое пребывание на территории Якутии более 500 граждан Кыргызстана, Таджикистана Узбекистана. И часть из них уже подали эти подделки в регистрационные органы для получения разрешений на временное проживание в России, вида на жительство и гражданства РФ.

Предпринимаются усилия по установлению личностей этих людей, всех обстоятельств противоправных действий, совершенных подозреваемым. А сам он был задержан с поличным.

В его действиях, отметили в УФСБ, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Санкция по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385961
Теги:
задержание, миграция, Россия, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  