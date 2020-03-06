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Полевые работы еще не начались, а за судьбу грядущего урожая уже тревожно

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- Вячеслав Аникин
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Накануне в парламенте министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев заявил, что не все семеноводческие хозяйства страны готовы предоставить фермерам посевной материал.

- Их, семхозов, у нас 109, но, как недавно выяснилось. Некоторые хозяйства не имеют в необходимом объеме семян пшеницы, ячменя и других стратегически важных сельхозкультур, - признался главный аграрий республики.

Как такое могло произойти? Ведь еще зимой правительство и тот же Минсельхоз ввели в отечественное семеноводство революционные преобразования: специализированные хозяйства должны продавать крестьянам посевной материал на 30 процентов дешевле, а после этого получать государственные дотации, которые бы с лихвой компенсировали их затраты.

Минсельхоз в очередной раз ошибся в своих расчетах (вспомните хотя бы проблемы со сбытом картофеля). Некоторые семеноводческие хозяйства, как оказалось, не являются таковыми.

- Поэтому мы в ближайшее время проведем аттестацию всех семхозов, - "успокоил" депутатов ЖК министр Чодуев.

Да уж, хоть десять раз проводи аттестацию, но семян от этого больше не станет. Таким образом, крестьяне, как и в прошлые годы, будут покупать вместо семян товарное зерно на рынках, которое даст микроскопические урожаи. А ведь еще в январе этого года руководство Минсельхоза громогласно заявляло, что взяло курс на самообеспечение страны зерновыми колосовыми культурами. Курс взят, но только в какую сторону?

Как утверждают синоптики, и нынешний год вполне может оказаться маловодным. Фермеры в прошлый сезон намучались из–за нехватки живительной влаги на полях, неужели подобное произойдет и сейчас?

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: проблемы с орошением земли с каждым годом будут только усиливаться. По прогнозам ученых, ледники Кыргызстана к 2050 году сократятся весьма значительно. Поэтому уже сейчас необходимо для экономии живительной влаги строить малые водохранилища, бассейны для декадного и месячного регулирования воды. Эти объекты необходимо возводить еще и по другой причине. Снег в горах начинает таять в конце мая, а вегетационный период многих сельхозкультур начинается в конце апреля - начале мая. Именно в это время растениям необходимо максимальное количество живительной влаги, но ее, как правило, нет, горная вода уходит в реки, то есть мимо полей. Но строительство малых водохранилищ, бассейнов по регулированию воды у нас ведется крайне низкими темпами. Чрезвычайно медленно крестьяне переходят и на капельное орошение. Сейчас только пять процентов площадей в республике поливается этим новым прогрессивным методом. Что мы ждем: пока гром грянет?

И последнее по перечислению, но не по значению. Что–то стало буксовать свекловодство. Еще пять лет назад бывшие руководители Минсельхоза утверждали, что к 2019 году мы полностью обеспечим себя сладким продуктом. Но год назад в стране было произведено вместо 100 тысяч тонн сахара всего лишь 80 тысяч тонн. Как оказалось, наш сладкий продукт дороже импортного, поэтому торговые компании предпочитают иметь дело с зарубежными поставщиками. Отчего вышел такой конфуз? Все просто. Сахароперерабатывающие заводы покупают импортные семена, а потом продают их фермерам с 15–процентной налоговой накруткой. В правительстве и слышать не хотят ни о каких налоговых послаблениях в этом вопросе. Вот она, забота об отечественных сельхозпроизводителях! Да и о нас с вами, уважаемые кыргызстанцы.


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URL: https://www.vb.kg/385962
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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