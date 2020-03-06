Лучший показатель по степени свобод среди стран ЦА у Кыргызстана

Этот Freedom house - политически ангажированная организация и ей нет доверия. Если мы такая уж свободная страна, в ЦА, то почему от нас убежало млн. наших граждан в поисках лучших заработок в еще менее свободную Россию?

Политически, формально, возможно мы и свободны и что с ней делать, когда экономически эта, так называемая свобода, вообще не просматривается, только , что возможность по буянить каждую весну у нас больше? И свободен у нас больше тот, у кого больше бабла в кармане. Россия со своим 10 балов политически свободна больше чем любая западная страна, хотя экономически отстает. Если оценивать свободу по размеру кошелька в кармане граждан в той или иной страны, то самая свободная страна - это такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ, Каттар, хотя в политическом плане о свободе они, и в первую очередь, женщины могут только мечтать. Поэтому пусть свой рейтинг засунут в одну место.