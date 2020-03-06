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Лучший показатель по степени свобод среди стран ЦА у Кыргызстана

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- ВБ
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Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг "свободных стран". Об этом сообщает centralasia.media.

Среди стран Центральной Азии наилучший показатель у Кыргызстана, который с 39 баллами расположился среди "частично свободных стран". В этот список входит еще 62 страны.

В списке "несвободных" находятся 48 стран и территорий, в том числе Узбекистан (10 баллов), Казахстан (23 балла), Таджикистан (9 баллов) и Туркменистан (2 балла).

Среди стран СНГ, Россия набрала 20 баллов, Украина 62 (частично свободная), Азербайджан 10 (несвободная), Армения 53 (частично свободная), Беларусь 19 (несвободная), Грузия 61 (частично свободная), Молдавия 60 (частично свободная).

Монголия находится в списке свободных стран с 84 баллами.

Наилучший показатель у Финляндии, Норвегии и Швеции. Все они набрали 100 баллов и считаются полностью свободными странами.

Худшими странами по соблюдению прав и гражданских свобод по итогам отчета стали Сирия (0 баллов), Эритрея (2 балла), Южный Судан (2 балла), Туркменистан (2 балла), Северная Корея (3 балла).

Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 – частично свободные, а 49 признаны несвободными. Отмечается, что число свободных стран за последнее десятилетие снизилось.


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URL: https://www.vb.kg/385965
Теги:
международный арбитраж, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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Комментарии
Свобода по западному
06.03.2020, 11:22

Этот  Freedom  house  - политически  ангажированная   организация   и  ей  нет  доверия.  Если  мы  такая  уж свободная  страна, в ЦА,  то  почему  от  нас  убежало  млн.  наших  граждан  в  поисках  лучших заработок  в  еще менее  свободную  Россию?

Политически,  формально,  возможно  мы  и  свободны  и  что  с  ней  делать,  когда   экономически  эта,  так  называемая   свобода,  вообще  не  просматривается, только , что  возможность  по  буянить  каждую  весну  у  нас  больше?    И  свободен  у  нас  больше  тот,  у  кого  больше  бабла  в  кармане.   Россия  со  своим  10  балов  политически  свободна  больше  чем  любая  западная  страна, хотя  экономически  отстает.   Если  оценивать  свободу  по    размеру  кошелька  в  кармане  граждан  в  той  или  иной  страны,  то  самая  свободная  страна - это  такие  страны  как   Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Каттар, хотя  в политическом  плане  о свободе  они, и  в первую  очередь,  женщины   могут  только  мечтать.   Поэтому  пусть   свой  рейтинг  засунут  в  одну  место.

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