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Кыргызстанцы приняли участие в женском форуме в Москве

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- Евгений Денисенко
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Международный научный форум "Женщины на службе Отечеству" состоялся в канун 8 марта в Москве. Почетными гостями на нем стали, как сообщили в Министерстве обороны России, представители военно-дипломатического корпуса вооруженных сил стран СНГ – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Форум, организуемый уже в седьмой раз, прошел в Военном университете МО РФ при поддержке Секретариата Совета министров обороны государств СНГ. И, как подчеркнуто, является первым в 2020 году совместным торжественным мероприятием в рамках военного и культурного сотрудничества на пространстве Содружества, посвящен 75-летию общей Победы в Великой Отечественной войне.

"Этому знаменательному мероприятию предшествовала серьезная и кропотливая работа по подготовке научных докладов, творческих работ среди курсантов высших военных учебных заведений, суворовцев и кадетов (воспитанников) довузовских образовательных учреждений оборонных ведомств государств – участников СНГ, а также курсантов и кадетов образовательных организаций других силовых ведомств России. Эти работы удостоены конкурсным жюри высоких оценок, а некоторые из них были награждены грамотами и дипломам", - отметили в Минобороны РФ.

В этом году конкурс научных работ проводился по номинациям "Письмо ветерану (эссе), "Женщина на войне: история одного подвига", "Одна война – одна Победа", "Победа ковалась в тылу", "Нет в России семьи такой…". А творческие работы представлялись в таких номинациях, как фотоконкурс "Женское лицо Великой Победы!", видеоконкурс "Семейный архив", конкурс стихотворений, посвященный участию женщин в Великой Отечественной войне.

На форуме шла речь об участии женщин России и стран СНГ в различных сферах, включая образование, науку, медицину, государственное управление, а также службу в рядах Вооруженных Сил и силовых структур. Только в ВС РФ сегодня несут службу около 45 тысяч женщин. Более 4 тысяч из них носят офицерские погоны, а свыше 300 тысяч трудятся в структурах Министерства обороны на должностях гражданского персонала.


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URL: https://www.vb.kg/385966
Теги:
8 Марта, Россия, форум, Москва, Кыргызстан, Вооруженные силы
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