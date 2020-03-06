Медиков выселяют из общежития. Позиция Мединститута переподготовки

Работников здравоохранения не намерены выселять из общежития. Речь идет лишь о выселении тех людей, которые не работают в сфере медицины, но занимают ведомственное общежитие. Об этом сообщает Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации.

В настоящее время, выселение жителей общежития по адресу улица Фучика, 24 временно приостановлено. До окончания проверки рабочей группы Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Ранее VB.KG писал о жителях общежития, которое относится к Институту переподготовки и повышения квалификации медиков. Они написали жалобу и обратились к президенту в связи с тем, что их выселяют из их комнат в которых они прожили 15 лет. Более того, ранее медиков уверяли, что они смогут приватизировать занимаемые квадратные метры.

Мединститут переподготовки кадров прокомментировал данную информацию.

- В настоящее время решением комитета ЖК вопрос о возможности приватизации общежития отправлен на рассмотрение межведомственной комиссии в правительство. Вместе с тем, сообщаем, что задолженность Бекботоевой составляет 15 тысяч сомов, задолженность Эсенкановой - 92 323 сомов (именно эти женщины пожаловались президенту, рассказав о своей проблеме - VB.KG), - сообщили в Мединституте.

Также в учреждении подчеркнули, что выполнение основного требования жильцов, то есть приватизация комнат, недопустимо. В этом они ссылаются на Постановление Жогорку Кенеша от 27 марта 2014 года "О состоянии арендуемых и приватизированных участков, помещений ранее принадлежащих организациям здравоохранения КР".

Кроме того, в Институт переподготовки и повышения квалификации прокомментировал информацию о ректоре Рустаме Курманове. А именно то, что Генеральная прокуратура, проведя проверку Департамента лекарственного обеспечения, который ранее возглавлял Курманов, сообщила об обнаруженных финансовых нарушениях на сумму более 900 тысяч сомов. Вскоре, после этого сообщения прокуратуры, Рустам Курманов был освобожден от должности.

- Рустам Курманов - доктор медицинских наук, профессор академик международной академии наук по безопасности человека и экологии на должность генерального директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Минздраве был назначен распоряжением премьер министра в 2005 году. 23 декабря 2016 года освобожден от занимаемой должности без ссылки нормы Трудового Кодекса и тем более на момент освобождения Курманов находился на лечении согласно листку нетрудоспособности по 2 января 2017 года, - сообщает мединститут.

После увольнения Рустам Курманов заведовал кафедрой фармации КГМИПиПК и являлся председателем экспертного совета ВАК по биомедицинским и химическим наукам.

В мае 2019 года был назначен ректором Мединститута повышения квалификации и переподготовки кадров, согласно нормам Трудового кодекса.

Что касается, финансовой недостачи на прежнем месте работы, дело закончилось полной победой Рустама Курманова в судах. Октябрьский районный суд Бишкека 21 июля 2017 года признал Курманова невиновным, не найдя в его действиях состава преступления. В марте 2019 года Верховный суд КР оставил приговор первой инстанции в силе.