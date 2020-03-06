Кыргызская диаспора в РФ поможет евразийской интеграции

Что может предпринять кыргызская диаспора в России для развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза – об этом шла речь на совещании, которое провели в Москве руководители Общероссийского Кыргызского конгресса и его отделений в регионах РФ. Диалог состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии, представители рабочих структур которой также приняли участие в этом мероприятии.

"Мы благодарны за предоставленную возможность обсудить насущные проблемы в таком месте, за интерес, проявленный к нашей деятельности и к нашим планам со стороны Евразийской экономической комиссии, ее ответственных работников, сотрудников департаментов, курирующих миграционную, социальную политику, другие актуальные направления, советников министров ЕЭК. В ходе совещания нами были высказаны различные предложения, цель которых – содействовать укреплению сотрудничества в экономической, социальной, культурно-гуманитарной сферах, устранению имеющихся барьеров, наращиванию контактов между деловыми сообществами стран Союза. И мы рады, что такие инициативы получили одобрение со стороны представителей ЕЭК", - делится президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

Как рассказал он, этот конгресс – единственная на сегодня кыргызская диаспоральная организация в РФ федерального масштаба - уже активно участвует в общественной и экономической жизни страны. В его рядах объединились лидеры и активисты кыргызских диаспор уже почти в 70 регионах РФ, соотечественники-предприниматели, госслужащие, трудовые мигранты. Одним из главных приоритетов ОКК считает содействие расширению многостороннего кыргызско-российского сотрудничества, продвижению отечественной продукции на рынки РФ, проработка и реализация различных проектов в экономической области.

"Наш конгресс продолжает расширяться и открывает свои отделения повсеместно, где существуют сообщества кыргызстанцев. Недавно такие отделения появились в Республике Коми открыли (штаб-квартира в Воркуте), в Тамбовской области, в Республике Алтай, на очереди - Мурманская область, где трудится несколько тысяч наших соотечественников. Считаем, что имеющийся у конгресса потенциал, наработанный опыт можно было бы использовать и для пользы интеграции в рамках Евразийского экономического Союза. Очень важно было бы наладить для этого взаимодействие с Евразийской экономической комиссией", - говорит глава ОКК.

И первые планы в этом ключе уже формируются. По словам Кубанычбека Кожоева, на конец мая намечается проведение Общероссийским Кыргызским конгрессом при поддержке ЕЭК форума с участием представителей стран ЕАЭС. Главными темами повестки дня станут трудовая миграция и предпринимательство.