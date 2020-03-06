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Как бишкекчане оценивают работу патрульной милиции? Результаты опроса

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- ВБ
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С 1 января 2020 года в Бишкеке в полную силу заработало Управление патрульной службы милиции. В задачи нового подразделения входит не только обеспечение порядка на дорогах, но и поддержание общественной безопасности, а также реагирование на вызовы по "102". Гражданский союз при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" проводит мониторинг деятельности патрульной милиции, чтобы на раннем этапе выявить недостатки службы и направить соответствующие рекомендации для их устранения. На первом этапе мониторинга было опрошено 583 человека, которые выразили свое мнение относительно работы новых "патрульных". Опрос включал анкетирование пользователей интернета и интервью с горожанами на улице. Об этом сообщает пресс-служба Гражданского союза "За реформы и результат".

Так, положительные оценки работе патрульной милиции дали 37,6% респондентов, негативные - 22,5%. Почти треть опрошенных (31,9%) оценили работу УПСМ удовлетворительно. При этом среди тех, кто напрямую сталкивался с деятельностью патрульной милиции доля положительных оценок больше – 49,5%.

График 1 Как бишкекчане оценивают работу патрульной милиции?

Респонденты могли выбрать несколько источников информации, на основании которых они дали оценку работе УПСМ. В 33,5% случаев оценка была сделана на основании личного опыта, в 21,7% - по сообщениям в социальных сетях, в 20,5% - по сообщениям в СМИ, в 20,1% - на основе опыта и мнения знакомых. При этом более половины опрошенных (58,5%) считают, что патрульная милиция недостаточно информирует граждан о своей работе.

График 2 Источники информации для оценки

График 3 Информированность о работе патрульной милиции

В ходе опроса оценены позитивные и негативные изменения, которые бишкекчане ощутили после начала работы службы патрульной милиции. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Среди наиболее упоминаемых положительных изменений – стало больше контроля за порядком в городе (25,3%), лучше стали относится к гражданам, в том числе, водителям (14,7%), стали более оперативно реагировать на вызовы (13,4%). В то же время в 20,5% случаев опрошенные не заметили положительных изменений.

График 4 Положительные изменения.

Встречались также негативные отзывы. Среди таковых горожане чаще всего упоминали случаи бездействия, неэффективности, пренебрежения обязанностями (13,8%), коррупцию (13,1%), произвол, превышение полномочий, нарушение законов (11,3%). Однако треть респондентов (35%) вовсе не отметили отрицательных изменений.

График 5 Негативные изменения.

Респондентов, которые вызывали милицию через службу "102" попросили указать, за какое время патруль приехал на вызов. 28,6% ответивших указали, что экипаж прибыл на вызов в течение 8-20 минут, 21,4% - в течении 5-7 минут, 21,4% - быстрее, чем за 5 минут. 7,1% указали, что патруль вовсе не приехал.

График 6 Время прибытия


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