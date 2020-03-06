Казахстан с 8 марта запрещает въезд в страну кыргызстанцам по ID-картам

Казахстан ввел ограничения на въезд в страну для кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

Отмечается, что правительство Казахстана ввело временный запрет на пересечение границ для граждан Кыргызстана по ID-картам в связи с ситуацией по коронавирусу. Запрет вводится с 8 марта 2020 года и распространяется также на детей, пересекающих границу по свидетельству о рождении со вкладышем.

Накануне в МИД поступила соответствующая нота.

"Граница с Казахстаном не будет закрыта полностью. Введены ограничения для пересечения только по внутренним паспортам, по загранпаспортам въезд будет осуществляться", - отметил Абдрахманов.

Он также сказал, что официальный документ еще изучается. На вопрос, будет ли Кыргызстан принимать ответные меры, замглавы МИДа ответил, что это зависит от распространения в Казахстане COVID-19.