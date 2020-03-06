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Нужна ли партиям особая идеология?

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- Виктория Гунгер
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Политологи, экономисты и представители экспертного сообщества обсудили, какова должна быть идеология национального единства. Также они ответили на вопрос, каков должен быть вектор партий, чтобы он действительно помог развитию страны, а не только остался предвыборными обещаниями.

В качестве примера выступающие неоднократно приводили в пример партию "Биримдик". Ведь на сегодняшний день это единственная партия, которая заявляет, что в свою основу закладывает не принципы вождизма, а идеологию. Причем, работает над ней на всех уровнях.

- Тема круглого стола: "Идеология национального единства: защита общенациональных интересов и демократических свобод" выбрана нами не случайно в преддверии выборов, как в местные кенеши, так и в ЖК, - сказала модератор мероприятия Денис Бердаков. - Тем более, что идет серьезная политическая борьба, так как люди и партии ждут новых идей. Ведь, с каждым избирательным процессом ставки повышаются, так как приходит опыт. Сейчас мы ищем свою демократию. Но без опоры на социальные институты, которые у нас есть сейчас, может получиться неработающая система. Особенно это касается партий, которые в нашей республике осуществляют законодательную власть. Они активно работают с избирателями во всех областях республики. И ищет свой набор ценностей, который она может предложить людям.

Экономисты сделали акцент на том, что нынешняя экономическая база страны не дает возможность полноценного развития государства.

- Свои проекты в настоящее время Кыргызстан реализует исключительно с помощью внешних доноров. И эта зависимость растет. Вот только решая эту проблему демократического социализма и социальной справедливости, мы все больше попадаем в экономическую зависимость. Например, скоро арабский фонд планирует построить в КР 27 школ. Думаю, мы сами могли сделать это. Ведь мы не знаем, какая идеология будет существовать в этих учебных заведениях. И таких примеров немало, - отметил экономист Улан Садыгалиев.

Эксперты также сошлись во мнении, что хотя в КР существуют различные политические группы, различные партии, у большинства из них есть лишь слова, но нет материальной базы. В итоге, когда партия приходит в парламент, она не может реализовать свои обещания. Еще одним условием для политобъединений должна быть четкая позицию. А именно, с кем они собираются работать в дальнейшем – Китаем, Россией или западными странами. Правда, и для этого, опять же, нужна сильная экономика. С этой же в стране и дальше будут возникать проблемы.

- Политика должна быть отражением экономики. Но если у партии за вывесками нет материальной базы, а лишь одни обещания, то за ней никто не пойдет, - говорит другой участник круглого стола эксперт Азамат Темиркулов. - Иные политические модели в странах Евразии не работают. При этом, материальный индивидуализм увел общество от естественного развития. А этот тот закон природы, которому подчиняются все живые организмы – закон сохранения наследия. К сожалению, западные страны от этого отошли давно. В наших странах мы еще можем вернуться к этой естественной модели развитии. И внести что-то лучшее и новое от других культур, передав это следующим поколениям. Тем более, что это идеология соответствует всем религиозным убеждениям. Плюс ко всему, она хорошо ложится в традиции кыргызского народа. И подобное богатое наследие у нас уже есть. Но это вовсе не значит, что мы должны жить изолированно от других. Напротив, мы должны уметь адаптироваться к изменяющемуся миру и таким образом развиваться.

Примечательно, что это мнение очень созвучно идеи Евразийского выбора, сделанного партией "Биримдик". И в дальнейшем оно может стать ключом к победе и процветанию страны.

Идею демократического социализма счел верной и разумной и эксперт Джами Аширов. Однако он отметил, что здесь свою роль должны сыграть и яркие лидеры.

- В целом же, мне импонирует их концепция. Общество в последнее время накопило достаточный опыт. Поэтому, практически не верит политобъединениям. Тем более, что в VI созыве ЖК тесно спились политики и олигархи. И из-за этого парламент столь непопулярен. А значит, люди, которых мы увидим в списках "Биримдик" должны в дальнейшем показать реальную работу на местах. Но сама идеология партия, на мой взгляд, верная и правильная, - заключил Джами Аширов.


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URL: https://www.vb.kg/385973
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Марат Аманкулов
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