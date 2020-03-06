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Почему вода в реке Аламедин позеленела? Установлена предварительная причина

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- Екатерина Улитина
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По результатам экспертизы вода в реке Аламедин не заражена ядами и химикатами. Также не обнаружено опасных веществ в почве прибрежных районов. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Чуйской области.

- Рабочая группа созданная для изучения ситуации продолжает работать. Одна из вероятных версий - в воду слили пищевой краситель. Окончательные выводы эксперты сделают в ближайшие дни, - рассказали в пресс-службе полпреда Чуйской области.

Напомним, в 29 февраля местные жители заметили, что вода в реке Аламедин в районе рынка "Дордой" приобрела ядовито-зеленый цвет. Видеозапись реки выложили в социальные сети. Для изучения ситуации в этот же день была создана комиссия из числа специалистов Госэкотехинспекции, охраны окружающей среды, МЧС, милиции и других органов.


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URL: https://www.vb.kg/385974
Теги:
река, Чуйская область, экология, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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