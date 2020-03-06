"Занимают много места". Водитель выгнал из маршрутки женщину с ребенком

В мэрию Бишкека поступило обращение горожанина о том, что водитель маршрутного такси № 185 выгнал женщину с ребенком и коляской из салона.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, сотрудники управления городского транспорта незамедлительно выехали на маршрут и нашли водителя. Сейчас идет разбирательство с ним и руководителем фирмы-перевозчика "ТрансГруппКоммуникейшн".

"Водитель временно отстранен от работы на время проведения расследования", - говорится в сообщении.

От редакции отметим, накануне в СМИ появилось сообщение, что в Бишкеке водитель маршрутки №185 выгнал женщину с ребенком из-за того, что она зашла в маршрутку с коляской. Очевидцы отметили, что коляска никому из пассажиров не мешала, да и сама женщина с ребенком даже не сидела, а стояла. Но водитель все же посчитал, что они занимают слишком много места и после перепалки высадил их.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает номера телефонов, на которые можно звонить по вопросам работы общественного транспорта:

• Управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;

• Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

• Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.