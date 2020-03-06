COVID-19. Театр оперы и балета временно прекращает показ спектаклей

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Малдыбаева с 10 по 31 марта 2020 года временно прекращает показ спектаклей. Соответствующее решение принято во исполнение приказа министерства культуры, информации и туризма КР № 111 от 4 марта 2020 года "О временном запрете проведений культурно-массовых мероприятий".

Отмечается, что билеты можно будет сдать в кассе театра или использовать на другие спектакли репертуара в апреле и мае.

Концерт "АФРОТЕНОРА", запланированный к показу на 7 марта 2020 года отменен. Концерт перенесен на более поздний срок. Конкретная дата проведения пока не установлена.

Зритель, желающий вернуть билет, должен лично обратиться в кассу театра. При обращении в кассу необходимо предоставить неиспользованный билет, а также документ, удостоверяющий личность.

"Приносим свои извинения! Надеемся на ваше понимание и до встречи в театре!", - говорится в сообщении.

Телефоны кассы: (312) 661841; 0554443110; 0555930666