Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

COVID-19. Театр оперы и балета временно прекращает показ спектаклей

57  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Малдыбаева с 10 по 31 марта 2020 года временно прекращает показ спектаклей. Соответствующее решение принято во исполнение приказа министерства культуры, информации и туризма КР № 111 от 4 марта 2020 года "О временном запрете проведений культурно-массовых мероприятий".

Отмечается, что билеты можно будет сдать в кассе театра или использовать на другие спектакли репертуара в апреле и мае.

Концерт "АФРОТЕНОРА", запланированный к показу на 7 марта 2020 года отменен. Концерт перенесен на более поздний срок. Конкретная дата проведения пока не установлена.

Зритель, желающий вернуть билет, должен лично обратиться в кассу театра. При обращении в кассу необходимо предоставить неиспользованный билет, а также документ, удостоверяющий личность.

"Приносим свои извинения! Надеемся на ваше понимание и до встречи в театре!", - говорится в сообщении.

Телефоны кассы: (312) 661841; 0554443110; 0555930666


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385978
Теги:
балет, грипп, концерт, театр, Бишкек, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  