В Москве провели праздник кыргызского калпака

В Москве состоялся торжественный вечер, приуроченный к празднованию "Дня Ак калпака". Его провели посольство КР в РФ совместно с общественными объединениями кыргызской диаспоры.

Открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов отметил значимость ак калпака для Кыргызстана и его народа. Он также стал своеобразной визитной карточкой кыргызстанцев. Посол поблагодарил соотечественников за большой вклад в популяризацию ак калпака за рубежом, в том числе, в России.

Аликбек Джекшенкулов также подчеркнул, что это мероприятие проходит в рамках Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. И выразил признательность кыргызстанцам в РФ за активное участие в торжественной церемонии открытия этого года, которое прошло 27 февраля в Государственном Кремлевском дворце с участием президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

Коснувшись тематики Перекрестного года, которая была заявлена и в выступлениях глав обоих государств, посол отметил, что все намечаемые мероприятия нацелены на дальнейшее углубление и расширение кыргызско – российского стратегического союзничества в различных сферах. О своих планах по этому поводу рассказали руководители ряда диаспоральных организаций, поскольку, как заявлено, все соотечественники в Росси намерены принять активное участие в проведении такого года.

После официальной части состоялся праздничный концерт, подготовленный силами представителей культурных центров кыргызской диаспоры в Москве, а а также воспитателями детских садов, где обучаются дети трудовых мигрантов из Кыргызстана. Ребятишки поздравили своих матерей с наступающим Международным женским днем. Концерт детей был подготовлен под руководством известного среди диаспоры общественницы и аниматора таких праздников Бактыгуль Алимкуловой.

День Ак Калпака празднуется в Москве уже второй год подряд. В прошлом году он состоялся в Большом концертном зале правительства Москвы, в нынешнем – в "Ресурсном Центре НКО" Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. За последние годы этот центр стал известной в столице площадкой для форумов, фестивалей и других событий, инициируемых различными общественными организациями.