В Бишкеке мужчина насмерть зарезал жену и тяжело ранил 9-летнего ребенка

Сегодня примерно в 12:00 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов о том, что в 5 микрорайоне произошел семейный конфликт, где мужчина нанес ножевые ранения своей жене и сыну. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

На место вызова сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, где по приезду обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома труп женщины с ножевыми ранениями и в ванной труп мужчины в подвешенном состоянии. Найден также несовершеннолетний мальчик 2010 г.р. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в реанимацию 3-й городской детской больницы.

На месте происшествия сейчас находятся руководство ГУВД г. Бишкек, УВД и Прокуратуры Октябрьского района.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.