ИКАО и ВОЗ выступили с совместным заявлением по COVID-19.

Накануне, 6 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовали совместное заявление, содержащее обновленные рекомендации, касающиеся COVID-19 и гражданской авиации.

В этом заявлении, подписанным Генеральным директором ВОЗ д-ром Тедросом Адханомом Гебреесусом и Генеральным секретарем ИКАО д-ром Фан Лю, подтверждается приверженность этих специализированных учреждений ООН расширять международное сотрудничество для сдерживания распространения вируса и защиты здоровья пассажиров.

В заявлении отмечается важность соблюдения государствами стандартов ИКАО и ВОЗ, относящихся к профилактике распространения инфекционных заболеваний, и Международных медико-санитарных правил (2005).

ИКАО тесно взаимодействует с правительствами и отраслевыми партнерами, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА) и Международный совет аэропортов (МСА), в подготовке рекомендаций для авиационных органов, авиакомпаний и аэропортов, а также для физических лиц относительно надлежащих мер, которые обеспечат защиту здоровья пассажиров и снизят риск передачи заболевания.

ИКАО выпустила два электронных бюллетеня и одно письмо государствам, в которых содержится настоятельный призыв к государствам-членам соблюдать рекомендации и инструкции ВОЗ, а также отмечены роль ИКАО в предоставлении информации о COVID-19, имеющей отношение к авиации, и ее функция основного посредника между государствами и организациями, являющимися членами программы "Механизм сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения" (CAPSCA), обеспечивающей эффективное сотрудничество и координацию со всеми заинтересованными сторонами.

В письме ИКАО государствам содержится прямой настоятельный призыв к правительствам выполнять соответствующие положения Приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), оформить членство в CAPSCA, увеличить объемы финансирования на меры реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и учредить национальный комитет по упрощению формальностей при воздушных перевозках.

Учитывая важное значение подробной информации о здоровье и болезнях наряду с правилами и процедурами гражданской авиации, относящимся к COVID-19, последние недели ИКАО и ВОЗ вели совместную работу, направленную на подготовку специализированных рекомендаций и обеспечение скоординированных глобальных действий.

В их выпущенном сегодня заявлении подчеркивается важность частно-государственного сотрудничества и межведомственного диалога, и в этой связи содержится настоятельный призыв к государствам и соответствующим организациям вступить в программу ИКАО "Механизм сотрудничества гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения" (CAPSCA).

Кроме того, сотрудникам государственных ведомств, занимающихся вопросами авиации и здравоохранения, дается напоминание о необходимости расширить межсекторальное сотрудничество на национальном уровне и учредить национальные комитеты по упрощению формальностей, как того требуют Стандарты ИКАО.

Новое совместное заявление было выпущено на фоне роста международного сотрудничества в целях более эффективного реагирования на вспышку COVID-19, и оно было позитивно воспринято представителями авиационной отрасли.

"Остановить распространение вируса является главным приоритетом", – подчеркнул г‑н Александр де Жуниак, генеральный директор и главное должностное лицо ИАТА.

"ИАТА и авиакомпании тесно взаимодействуют с ВОЗ, ИКАО и МСА в выработке согласованных и обновленных правил, которые обеспечат безопасность пассажиров, сохранят воздушное сообщение в мире и позволят избежать распространения вируса. Пассажиры должны быть уверены в том, что отрасль готова реагировать на появление инфекционных заболеваний на основе опыта, полученного в результате вспышек, которые имели место в прошлом. Международные медико-санитарные правила ВОЗ являются надежной основой для скоординированных глобальных мер, выполнение которых потребуется от всех заинтересованных сторон".

Генеральный директор МСА г-жа Анджела Гиттенс также высоко оценила межсекторальное и межведомственное взаимодействие, о котором говорится в заявлении.

"Вспышка COVID-19 и ее воздействие на авиацию подчеркивают необходимость эффективной координации и пропорционального ответа со стороны государств", – подчеркнула она. "МСА приветствует лидерство, проявленное ИКАО и ВОЗ в этом отношении, и настоятельно призывает государства следовать рекомендациям ВОЗ. Здоровье и благополучие пассажиров, персонала и общественности, а также ограничение распространения инфекционных заболеваний, является приоритетом для авиационной отрасли, и поэтому нашим общим интересам отвечает выработка единого понятного подхода, который поможет остановить распространение заболевания. Мы также приветствуем практические меры, предложенные ВОЗ, которые могут помочь пассажирам обезопасить себя".

Совместное заявление дополняет меры, предпринимаемые в настоящее время ИКАО и ВОЗ в ответ на вспышку COVID-19.

Кроме того, ИКАО открыла специальный веб-раздел, который будет служить единым источником всей информации о COVID-19, имеющей отношение к гражданской авиации. На этом веб-сайте размещаются ежедневно обновляемые данные о вспышке COVID-19 и ее воздействии на авиацию.