Афиша культурных мероприятий в Бишкеке

На Малой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 6 марта, можно посмотреть моноспектакль–драму "Почему не остаются следы" по произведениям Чингиза Айтматова.

Начало в 19 часов.

В субботу, 7 марта, утром на Большой сцене для детей артисты театра сыграют сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером здесь же вниманию взрослой публики представят криминальную трагикомедию "Восемь" по пьесе Робера Тома "Восемь любящих женщин".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

12 марта на Малой сцене зрители увидят эксцентричную комедию "Брак на грани" по мотивам пьесы Дарио Фо и Франки Раме "Свободная пара".

Начало в 19 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 8 марта, приглашает юных зрителей. Малышам по традиции покажут сразу два сказочных представления на русском и кыргызском языках.

Сначала мальчишки и девчонки увидят спектакль "Не улетай!", созданный по пьесе Александра Болдинова. А затем их ждет встреча с героями истории под названием "Туулган кун". Данный спектакль поставлен по мотивам мультфильма "Керемет коч".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу выставка произведений, созданных участниками международной творческой группы ALMALINE. Вниманию бишкекчан и гостей столицы представлены живописные произведения, родившиеся на 8–й зимней сессии пленэрной живописи в январе нынешнего года в Чон–Кемине. Здесь вы можете увидеть работы Айыпа Алакунова, Геймрана Баймуханова, Нуршидина Баратова, Серика Есентаева и других творцов.

Выставка продолжит свою работу до 14 марта.

Музей открыт все дни недели, кроме понедельника. Приходите с 10 до 17 часов.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова - открылась персональная выставка живописи Андрея Золотова "Семь цветов Солнца".

Экспозицию можно посетить до 18 марта.

Также здесь открылась выставка "Весна идет - весне дорогу", посвященная 8 Марта. В экспозиции: живописные и графические произведения, прикладное искусство, архитектурные работы.

Галерея "Дубовый парк" работает с 11 до 18 часов. Выходной день - понедельник.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В "Галерее М" открылась персональная выставка Рината Ханафеева "Узелок солнца", приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции вниманию посетителей представлено более 80 работ, на написание которых автора вдохновляли представительницы прекрасного пола.

Выставку можно посетить до 21 марта.

Приходите с 10 до 18 часов.

"Галерея М" расположена по адресу: улица Манаса, 40 (пересекает проспект Чуй).

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 6 марта,а также в субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, пройдут праздничные концерты творческого коллектива филармонии, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, под названием "Жаздын корку сени менен башталат, жашоо жарык сен бар учун аялзат!".

Начало в 18 часов 30 минут.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта, на роллердроме Gym–n–Roll пройдет международная выставка "Планета кошек" и ярмарка котят.

Любителей животных ждут по адресу: улица Алма–Атинская, 55.

В Мемориальном Доме–музее Семена Чуйкова открылась традиционная выставка декоративно–прикладного искусства, посвященная празднику 8 Марта.

Приходите, чтобы насладиться экспозицией, с 9 до 17 часов. Перерыв на обед в музее с 12 до 13 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Дом–музей находится на улице Чуйкова, 87А.

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