Ряд специалистов-иностранцев получит гражданство РФ по упрощенной форме

В России расширили перечень профессий, представители которых могут претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. Этот список утвердило и обнародовало Министерство труда и социальной защиты страны. я

Сообщается, что в предыдущем приказе от 2015 года такие преференции предоставлялись по 74 пунктам. А теперь их количество выросло почти вдвое – до 135.

В октябре 2019 года в РФ начал действовать закон, предусматривающий сокращение необходимого трудового стажа при получении российского гражданства для ряда категорий иностранцев. И таким будет достаточно проработать по своей специальности на протяжении одного года, а не трех лет, как прежде.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот шаг откроет дополнительные возможности по привлечению в Россию профессионалов в своих областях.

В новом перечне – ряд медицинских работников различного профиля. В частности, стать гражданами РФ теперь будет проще педиатрам, бактериологам, неврологам, гинекологам (ранее были только акушерки), офтальмологам, кардиоревматологам, оториноларингологам,

фельдшерам скорой помощи, врачам по паллиативной помощи, анестезиологам-реаниматологам, детским и подростковым психиатрам (ранее - только взрослые), стоматологам, наркологам, хирургам и фтизиатрам (занимаются лечением туберкулеза). Кроме того, впервые в перечень включены врачи-ветеринары.

В преференционном списке – также смогут гидромелиораторы (специалисты по улучшению неблагоприятного водного режима сельскохозяйственных земель), зоотехники, рыбоводы, трактористы, инженеры различного профиля, механизаторы, энтомологи, журналисты (корреспонденты и редакторы).

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Новый перечень составлялся, как заявлено, на основании предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.