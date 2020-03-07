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Абылгазиев поручил мобилизовать усилия, чтобы не допустить дефицита товаров

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил доработать План антикризисных мер в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу подготовки Плана антикризисных мер, направленных на минимизацию влияния коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию.

В ходе совещания глава правительства особо подчеркнул, что План должен включать в себя перечень конкретных краткосрочных и долгосрочных мероприятий.

"Первоочередные задачи, которые стоят перед правительством, понятны. Мы должны мобилизовать все усилия для того, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости и неоправданного роста цен на них. Второй блок – это защита бюджета. Необходимо предусмотреть весь алгоритм действий для покрытия возможных выпадений доходов в связи с вынужденными мерами, вызванными вспышкой коронавирусной инфекции. Несмотря на возникшие трудности, государство должно выполнить все социальные и другие обязательства перед гражданами в полном объеме и по всем направлениям. Для этого должны быть предусмотрены и меры по оптимизации расходов", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также отметил, что в Плане должна отражаться реальная картина рынка, в том числе с учетом возможностей отечественного бизнеса.

"Государственным органам стоит более активно подключать представителей бизнес-сообщества к совместному поиску эффективных путей решения возникающих проблем. Необходимо обеспечить тесную и скоординированную работу с международными партнерами в целях принятия эффективных антикризисных мер и рационального использования имеющихся ресурсов. Учитывая сказанное, поручаю в оперативном порядке доработать План антикризисных мер с учетом высказанных замечаний и предложений, а также усилить мониторинг цен на продуктовых рынках и в розничной сети", – подчеркнул Абылгазиев.

Напомним, что в ходе заседания Совета безопасности Кыргызской Республики президент Сооронбай Жээнбеков рекомендовал правительству тщательно анализировать ситуацию и реализовать комплекс мер поддержки бизнеса, а также, наряду с возникшими рисками и проблемами, рассмотреть и открывающиеся возможности для отечественных предпринимателей.


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URL: https://www.vb.kg/385991
Теги:
грипп, Китай, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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