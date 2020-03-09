Слугу народа обязали вернуть миллионы

Недавно судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда оставила в силе приговор депутату Байтикского айылного кенеша, что в пригороде Бишкека, Адилету Джатканбаеву. Слуга народа взял у знакомого деньги на "организацию бизнеса и машину", но потратился исключительно на свои нужды. Сумма нанесенного тому знакомому ущерба - около трех миллионов сомов.

Чудесный депмандат

Год 2012–й. 25–летнего Адилета Джатканбаева избирают депутатом Байтикского айылного кенеша Аламудунского района. Затем практически сразу избирают еще и председателем постоянной депутатской комиссии по аграрным, земельным вопросам, использованию недр, строительству и защите экологии.

А в феврале 2014 года юный депутат–председатель решает основать Общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности новой фирмы должна была стать добыча и разработка глины.

В одиночку потянуть бизнес молодой депутат, конечно, не мог. Поэтому он предлагает поучаствовать в проекте своему знакомому Н.У., который должен был предоставить и первоначальный капитал. А депутат, согласно фабуле судебного дела, обещал, что поспособствует быстрейшему предоставлению необходимых разрешительных документов.

Н.У. согласился и предоставил на открытие бизнеса немалую сумму - 22 тысячи 500 долларов, это намного больше 1 миллиона сомов.

Затем в апреле 2014 года молодой депутат убедил Н.У. купить еще и земельный участок размером 70 соток, расположенный в том же селе Байтик. Плюс автомашину марки "Тойота Камри 40" 2007 года выпуска, в общей сложности на это было выделено 15 000 долларов.

Однако все полученные деньги были израсходованы не по назначению.

В начале декабря 2015 года Адилет обратился к Н.У. с предложением о спонсировании ускорения процесса получения необходимых документов с Байтикского айылного аймака на открытие карьера по добыче глины и получение необходимых разрешительных документов. В итоге знакомый спонсор предоставляет ему на эти нужды еще и автомашину "Тойота" 2004 года выпуска, стоимостью 4 500 долларов. Но молодой депутат не только не открыл бизнес, но еще и продал транспортное средство, а затем скрылся.

Почему смягчен приговор

Примечательно, что на судебном процессе адвокат обвиняемого пытался снять ответственность со своего подзащитного, ссылаясь на сроки давности по подобным делам.

Стоит отметить, что Октябрьский суд в октябре прошлого года прекратил уголовное дело в отношении депутата, ссылаясь именно на эту норму.

Судом инстанции действия Джатканбаева "переквалифицированы по эпизодам, совершенным в феврале и апреле 2014 года, - мошенничество, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием".

На помощь депутату в этом вопросе пришел ныне действующий новый Уголовный кодекс. Именно на него в смягчении приговора сделал основной упор судебный орган.

"В данном случае закон, меняющий преступность деяния или смягчающий уголовно–правовые последствия преступного деяния, имеет обратное действие во времени. То есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу. В том числе на лиц, отбывающих наказание или уже отбывших. Если во время совершения преступления до времени вынесения приговора уголовный закон изменялся неоднократно, применяется наиболее мягкий закон" - говорится в решении Верховного суда.

При изложенных обстоятельствах Джатканбаеву суд апелляционной инстанции постановил оставить обвинительный приговор в силе "без назначения наказания в связи с истечением срока давности".

Правда, суд взыскал с депутата местного кенеша материальный ущерб, который он своими действиями нанес пять лет назад знакомому Н.У. В итоге в пользу потерпевшего причитается 1 миллион 634 тысячи 997 сомов - за первую выплату по открытию бизнеса, 1 миллион 162 тысячи 500 сомов - за первую машину и 341 тысяча 991 сом - за вторую, проданную бывшим депутатом. И это единственное, за что он понес ответственность.

Вопрос и в другом - с кем собирался, согласно фабуле уголовного дела, договориться об открытии глиняного карьера и о создании фирмы? Возможно, в этом деле есть еще одна неустановленная коррупционная цепочка.