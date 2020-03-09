Митинги в КР: Старого волка новым фокусам не научишь

Начало весны получилось жарким. Сторонники осужденного экс–депутата ЖК Садыра Жапарова, как и обещали, устроили 2 марта митинг на главной площади Бишкека. Закончился он неудачно, во всяком случае, для многих участников: тех митинговавших, которые вдруг начали буйствовать, разогнали, организаторов задержалии теперь подозревают в "покушении на насильственный захват власти". "Вечерка" разбиралась, что не так было с недавней акцией протеста и почему формат "революционных митингов" уже не актуален в качестве политического инструмента.

Медвежья услуга для экс–депутата

Митинг в поддержку Садыра Жапарова устраивали по всем канонам протестных акций с революционным потенциалом. Тут вроде бы все совпало: время года - весна, место - площадь Ала–Тоо, повод - освобождение жертвы политических репрессий. Подвезли участников из регионов, толкали речи с высокой трибуны, слушали акына - классика жанра.

Результатом митинга 2 марта стал драматический финал. Не для власти, если на это рассчитывали организаторы, а для некоторых буйных "митингантов", решивших завершить собрание прорывом на территорию "Белого дома". Их силовики разогнали водометами, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Непонятно, участвовал ли осужденный экс–депутат Жапаров в организации митинга. Учитывая репутацию Жапарова и его послужной список, считать его жертвой обстоятельств сложно. Но и в качестве главного и единственного вдохновителя народных масс на беспорядки он выглядит неубедительно.

Тем более что сам политик открестился от причастности к этой акции заранее. Его адвокат Шарабидин Токтосунов в социальных сетях опубликовал соответствующее обращение за подписью Садыра Жапарова.

- Одно из требований митингующих - мое освобождение. Если кто–то действительно намерен выйти ради моего освобождения, то я обращаюсь к ним: на митинге возможны провокации. По дошедшей до меня информации, на предстоящее мероприятие третьи силы подготовили провокаторов, намеревающихся повернуть ход митинга в другое русло. Я не желаю, чтобы кто–то пострадал. Поэтому прошу своих сторонников воздержаться от митинга, - говорилось в жапаровском тексте.

Также осужденный экс–депутат подчеркивал, что пытается добиться пересмотра своего дела в рамках закона. Получится ли теперь?

Феликс Кулов, например, считает, что вряд ли. По его мнению, организаторы оказали Жапарову медвежью услугу.

- Даже человеку, далекому от политики, понятно, что, если ранее процесс по освобождению Жапарова был запущен, теперь он будет приостановлен. Иначе все подумают, что улица выше судебных решений, - заявил лидер партии "Ар–Намыс" журналистам.

О том, что Садыр Жапаров был лишь удобной вывеской к недавней акции протеста, отчасти свидетельствует и широкий разброс требований этого собрания якобы единомышленников.

Освобождение политика, конечно, стало лейтмотивом всего мероприятия. Однако, помимо этого, озвучивались и другие претензии к власти, никак не связанные с судьбой бывшего парламентария. Речь шла и о конфискации приватизированных коррупционным путем объектов, о люстрации госслужащих и об отказе от либеральной идеологии Запада. Кроме того, демонстранты требовали снизить штрафы за нарушение ПДД и тарифы на электроэнергию, запретить иностранцам незаконно въезжать в нашу страну и разработать новую Конституцию. Среди прочего митингующие настаивали на усилении пограничного контроля во избежание распространения коронавируса в Кыргызстане.

Старого волка новым фокусам не научишь

"Вечерка" уже не раз писала, что революции и околореволюционные настроения для кыргызских политиков - это всего лишь инструмент давления на действующую власть. Инструмент, как показал прожапаровский митинг, устаревший. Во всяком случае, если говорить о подобном формате протеста.

Прежде всего хромает организация. Недостаточно просто собрать толпу, нужно уметь управлять ею. В понедельник же с самого начала акции было видно, что организаторы не особо владеют ситуацией, а к концу дня они и вовсе утратили над ней контроль.

Другая проблема в том, что политики Кыргызстана (особенно оппозиционеры старой закалки) привыкли вещать с высоких трибун, стоять над народом. Но сегодня это не работает. Вспомните, как проходили акции "Re–акции": и организаторы, и политики, и участники находились в одной плоскости, были рядом, заодно.

Дальше. На прожапаровском митинге не было сильных, авторитетных ораторов, лидеров, чьи слова важны для народа. Опустим тот факт, что слово на этой акции протеста брали совершенно неизвестные люди и политики, чьи имена давно уже не на слуху. Но понимают ли представители истеблишмента, что для большинства молодых людей, из которых традиционно формируются революционные массы, поколение "взрослых политиков" не авторитет?

Сейчас, учитывая повсеместное распространение Интернета и доступность гаджетов, позволяющих выходить во Всемирную сеть, молодые люди скорее прислушаются к блогеру, чем к какому–то депутату. Никого не хочется обидеть, но влияние инстаблогера Сыдымана, которого недавно задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, на умы молодых намного сильнее, чем уже бывшего арнамысовца Каныбека Осмоналиева или экс–депутата от партии "Ата Журт" Жылдызкан Жолдошевой. У Сыдымана в подписчиках четверть миллиона человек: одни его любят, другие - ненавидят, но слушают - все.

Привлекать на митинги так называемый ОБОН, состоящий из эмоционально нестабильных женщин, - сегодня тоже плохой тон. Образ матери и женщины отечественные политики и так уже сильно обесценили из–за частой апелляции к нему за неимением реальных аргументов. А тут еще и отдельные буйные участницы митинга сильно отличились. Возле одного из КПП "Белого дома" они "встречали" выходящих с работы служащих Жогорку Кенеша, материли их, толкали, хватали за одежду, плевали.

Наверное, никому и не приходило в голову причислить женские авангардные (или арьергардные) отряды протестантов к слабому полу, однако налицо был перебор их действий. Может быть, следовало действовать как–то тоньше?

К примеру, участница феминнале, раздевшаяся донага в поддержку прав секс– работниц, наделала гораздо больше шуму, нежели боевитые дамы с прожапаровского митинга. Вместе с тем ее не сочли пусть мелкой, но преступницей, которую ищет милиция.

Хотя, даже если бы дамы разделись, вместо того чтобы плевать в обычных клерков, то едва ли заслужили расположение жителей столицы. Бишкекчан вообще трудно чем–либо удивить - за годы независимости они уже многое повидали. Их сердца не тронуть ни песнями акынов, ни курултаями, ни козлодранием.

И дело не в том, пожалуй, что между жителями глубинки (которые были широко представлены на митинге) и столицы пролегла бездонная культурная пропасть, как однажды заметила Роза Отунбаева. Бишкекчане в принципе к манифестантам любого толка, как правило, относятся предвзято - подозревают в них потенциальных мародеров.

Исключением на сегодня можно считать разве что отношение жителей столицы к участникам "Re–акций" против Райымбека Матраимова. Протесты против коррупции были действительно мирными и четко спланированными. Вот у кого должна учиться старая гвардия политиков.

Поймали тишину

Недавний митинг достаточно громко прозвучал на фоне всеобщего политического затишья. Как ни странно, но за полгода до выборов в стране не ощущается каких–либо значимых движений со стороны политических сил по завоеванию симпатий электората. Ни партийной работы, ни программных заявлений, ни, в конце концов, вояжей по городам и весям с концертами и тоями. Кандидаты в депутаты замерли, как будто ждут чего–то. Не переворота ли?

Понятно ведь, если прожапаровская акция удачно скатилась бы по революционной наклонной и привела к смене режима, то сегодня к "победителям" примкнули бы все те, кто молча наблюдал за подготовкой к митингу и беспорядкам.

С другой стороны, если бы протест прошел в новом, цивилизованном стиле, он вполне мог стать серьезной заявкой на набор политических очков.

Сценарий мог бы быть таким. Мирный митинг, переговоры с властью, возможно, освобождение Жапарова. Причем, конечно, нужно понимать, что экс–депутата никто бы не отпустил из колонии в Молдовановке, где он отбывает свой срок, прямо вот по первому хотению его сторонников. Существуют определенные процедуры, через которые Садыру Жапарову однозначно пришлось бы пройти. Примерно то же сейчас происходит с Омурбеком Текебаевым, который в свое время был осужден за коррупцию.

Тем не менее, если бы механизм пересмотра дела Жапарова был запущен, это была бы победа политиков, сделавших ставку на освобождение "национального героя". Тогда Жылдызкан Жолдошеву, Каныбека Осмоналиева (хотя совершенно непонятно, как он–то оказался в компании атажуртовцев) и тех, кто захотел бы примкнуть к ним в будущем, стали бы рассматривать как реальную политическую силу, а не как пенсионеров от истеблишмента, не знающих, чем бы привлечь к себе внимание.

Кстати, бывшая депутат ЖК Жылдызкан Жолдошева во всей этой истории, наверное, была единственной, кто сделал для Жапарова что–то полезное. Она в день митинга побывала на приеме у президента, где, по ее словам, предоставила главе государства полную информацию о деле своего однопартийца.

Так или иначе, прошедший митинг можно считать знаковым. Он четко показал, что революционный путь, в традиционном для КР понимании, если не невозможен совсем, то слишком уж тернист.

Отчасти потому, что народу это не нужно, все устали от беспорядков, потому что правоохранители заметно поднаторели в деле разгона беснующихся толп.

И, самое главное, потому что сегодня фактически в углу оппозиции на политическом ринге нет лидера, вокруг которого можно было бы строить мятежные планы.

Автор: Анвар Ажиев