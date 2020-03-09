Милиция ищет провокаторов, напавших на участниц марша в честь 8 марта

Сотрудниками столичной милиции были установлены и доставлены в УВД Свердловского района г. Бишкек лица причастные к провокациям и вступившими в конфликт с участниками несанкционированного митинга на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Отмечается, что всего было доставлено в милицию пять провокаторов, в отношении которых, согласно Кодекса КР о нарушениях, были составлены протоколы.

В данное время ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других лиц причастных к провокациям.