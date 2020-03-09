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Милиция ищет провокаторов, напавших на участниц марша в честь 8 марта

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- Оксана Гут
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Сотрудниками столичной милиции были установлены и доставлены в УВД Свердловского района г. Бишкек лица причастные к провокациям и вступившими в конфликт с участниками несанкционированного митинга на площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

Отмечается, что всего было доставлено в милицию пять провокаторов, в отношении которых, согласно Кодекса КР о нарушениях, были составлены протоколы.

В данное время ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других лиц причастных к провокациям.


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URL: https://www.vb.kg/386007
Теги:
ГУВД, задержание, митинг, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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