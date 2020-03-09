В Бишкеке ДУМК провел обряд жертвоприношения против коронавируса

Накануне, 8 марта, в центральной мечети имени имама Аль Сарахси Духовное управление мусульман Кыргызстана провело тулоо (ритуал избавления от беды - ред.) против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК КР.

В мероприятии участвовали верховный муфтий Максатбек ажы Токтомушев, член Совета улемов молдо Сабыр Досбол уулу и другие религиозные деятели.

Токтомушев отметил, что предки часто проводили такие обряды с жертвоприношением, прося Всевышнего о избавлении от бед.

"Садака защищает от разных бед. Не нужно паниковать из-за коронавируса, в таких случаях по традиции и по шариату наши предки проводили тулоо и просили у Всевышнего защиты. Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу единство, мир и процветание", - сказал муфтий.

В качестве жертвоприношения были зарезаны два бычка, а их мясо раздали нуждающимся семьям.

В пресс-службе ДУМК отмечают, что подобные обряды планируется провести и в других регионах страны.