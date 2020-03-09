Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке ДУМК провел обряд жертвоприношения против коронавируса

52  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 8 марта, в центральной мечети имени имама Аль Сарахси Духовное управление мусульман Кыргызстана провело тулоо (ритуал избавления от беды - ред.) против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК КР.

В мероприятии участвовали верховный муфтий Максатбек ажы Токтомушев, член Совета улемов молдо Сабыр Досбол уулу и другие религиозные деятели.

Токтомушев отметил, что предки часто проводили такие обряды с жертвоприношением, прося Всевышнего о избавлении от бед.

"Садака защищает от разных бед. Не нужно паниковать из-за коронавируса, в таких случаях по традиции и по шариату наши предки проводили тулоо и просили у Всевышнего защиты. Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу единство, мир и процветание", - сказал муфтий.

В качестве жертвоприношения были зарезаны два бычка, а их мясо раздали нуждающимся семьям.

В пресс-службе ДУМК отмечают, что подобные обряды планируется провести и в других регионах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386010
Теги:
грипп, Китай, мечеть, мясо, ДУМК, Бишкек, Кыргызстан, иммунопрофилактика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  