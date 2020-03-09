Запрет на митинги в Бишкеке был введен незаконно - Прокуратура

Районный прокуратуры Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесли представления на решения районных судов Бишкека об ограничении митингов и мирных собраний, а также прокуратурой столицы внесен протест на отмены пункта 2 постановления мэрии города Бишкек №19 от 04.03.2020 года, согласно которому главы райадминистраций должны принять меры для ограничения проведения мирных собраний. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе мэрия Бишкека приняла постановление, согласно которому главам административных районов города Бишкек указано принять соответствующие меры по ограничению проведения мирных собраний, митингов, шествий на территории города Бишкек до 1 июля 2020 года, за исключением официальных мероприятий, организуемых государственными органами и органами местного самоуправления.

Для исполнения этого постановления муниципальные администрации Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов внесли исковые заявления в районные суды с требованием ограничить митинги. Иски были удовлетворены.

"Органами прокуратуры г.Бишкек установлено, что указанные требования об ограничении прав граждан на проведение митингов, шествий и др. мероприятий, а также вынесенные районными судами решения не обоснованы и подлежат отмене", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В своем решении надзорный орган ссылается на статью Конституции 34, где сказано, что

каждый имеет право на свободу мирных собраний, никто не может быть принужден к участию в собрании, в целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать уведомление в органы власти, не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, не соблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи, организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, не соблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи.

Кроме того, Прокуратура цитирует статьи 2 и 4 Закона "О мирных собраниях".

При обеспечении права на свободу мирных собраний государственные органы и органы местного самоуправления руководствуются Конституцией Кыргызской Республики, настоящим Законом, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными принципами и нормами международного права. Законы и иные нормативные правовые акты не должны противоречить настоящему Закону.

Пользование правом на свободу мирных собраний не может быть ограничено, за исключением случаев, установленных законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Вводимое ограничение пользования правом на свободу мирных собраний должно быть соразмерным указанным целям.

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и обеспечивать право на свободу мирных собраний, без какого бы то ни было различия по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств.

При осуществлении мероприятий по обеспечению проведения мирных собраний государственные органы и органы местного самоуправления их должностные лица не вправе определять время, место проведения и маршруты движения мирного собрания, запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам движения мирных собраний, за исключением случаев, когда непринятие таких мер влечет за собой нарушение прав граждан, не участвующих в собрании, а также защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения при соблюдении требований, установленных настоящим Законом.

Наряду с этим, согласно ст.ст.14 и 15 Закона Кыргызской Республики "О мирных собраниях", территориальные подразделения органов внутренних дел и органы местного самоуправления на подведомственных территориях, на которых проводятся собрания также вправе принять решение об ограничении по времени, месту проведения или маршруту движения, либо о запрещении только в отношении проводимого собрания и при наличии оснований, предусмотренных настоящим Законом.

Решение об ограничении собрания по времени, месту проведения или маршруту движения принимается на период действия обстоятельства, когда есть реальная угроза безопасности участников собрания и иных граждан, находящихся в указанных местах.

Разрешение о запрете собраний может быть принято в случаях, когда собрание преследует противоправные цели, включая пропаганду войны, выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, представляющего собой подстрекательство и дискриминации, вражде или насилию, призывы к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц; проведение контрсобраний с целью срыва другого собрания.

Напомним, накануне, 8 марта, органы правопорядка разогнали участников мирного марша солидарности женщин, их на несколько часов задержали в отделении милиции.