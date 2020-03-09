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Кыргызстанец, находившийся на лайнере Diamond Princess, прибыл в Бишкек

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- Оксана Гут
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Сегодня, 9 марта, гражданин КР, пребывавший на лайнере Diamond Princess, прибыл в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"По прилету он помещён в обсервацию. Состояние удовлетворительное, взят повторный анализ на коронавирус, анализы в работе. Согласно алгоритму действий, утверждённому Минздравом КР от 2 марта 2020 г. все граждане КР, приезжающие из эпидемиологически неблагополучных стран высокого уровня помещаются в обсервацию на 14 дней", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что кыргызстанец 15 февраля 2020 года был госпитализирован в Военный госпиталь г. Токио, где находился под наблюдением с 15 по 29 февраля.

У него неоднократно были взяты анализы на коронавирус, результаты все кроме одного были отрицательные. 29 февраля его выписали из госпиталя, имеется выписка, что он здоров.

На сегодняшний день эпидситуация по коронавирусу на территории республики стабильная, подтвержденных случает нет.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/386013
Теги:
грипп, Китай, Япония, Кыргызстан, Минздрав
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