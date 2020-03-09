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Разгон женского марша. Бекешев предложил главе МВД уйти в отставку

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- Екатерина Улитина
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Депутат Дастан Бекешев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову в связи с разгоном мирного марша женской солидарности 8 марта. В своем обращении депутат предлагает главе МВД Кашкару Джунушалиеву уйти в отставку. Кроме того, он просит организовать полноценный женский марш.

- Уважаемый Сооронбай Шарипович, мне кажется, как глава государства вы должны показать, что кыргызская женщина не объект для метания яйцами и не боксёрская груша, в связи с чем я прошу вас принять участие в организации полноценного женского марша, на который смогут прийти все, кто поддерживает равноправие и стремится сделать нашу страну лучше. Убеждён, что ваш личный пример воодушевит тысячи людей заявить твёрдо и однозначно, что в Кыргызстане не приемлют дискриминацию, в том числе и по половому признаку.

Призываю вас возглавить эту демонстрацию и стать возможно первым президентом в истории нашей страны, который своим примером покажет, что ни один гражданин не должен бояться милиции, а наоборот – должен видеть в ней защитника и друга, и что женщины могут спокойно ходить по улицам наших городов – хоть на работу, хоть на учёбу, или на женский марш, - говорится в заявлении депутата.

Кроме того, Бекешев обращает внимание на роль сотрудников милиции во вчерашних событиях.

- мне сложно представить, что чувствовали рядовые милиционеры, выполняя абсурдный приказ начальства по разгону митинга. Вряд ли, придя вечером домой, сержант или старшина с гордостью рассказывал своей супруге и дочерям о том, как он тащил упирающуюся 18-летнюю девчонку к автобусу. Мне грустно, что нашу милицию бросают на выполнение таких задач вместо борьбы с криминальными авторитетами и предупреждения преступности. Считаю, что самое лучшее, что может сделать министр внутренних дел после вчерашнего, – это подать в отставку, - считает Дастан Бекешев.

Напомним, накануне, 8 марта, в Бишкеке на участников мирного марша солидарности женщин напала группа граждан в национальных головных уборах. После этого сотрудники милиции задержали участников марша, назвав их мероприятие несанкционированным.

Ранее мэрия Бишкека выпустила постановление, согласно которому вводились ограничения на проведение массовых мероприятий в столице. Генеральная прокуратура назвала постановление незаконным.


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URL: https://www.vb.kg/386014
Теги:
Дастан Бекешев, Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Джунушалиев, МВД, митинг, отставка, Кыргызстан
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