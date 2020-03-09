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Hyundai Sonata вылетела на тротуар и врезалась в крыльцо "Космопарка"

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- Оксана Гут
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Сегодня, 9 марта, с утра в Бишкеке произошли две серьезные аварии, в которых чудом не погибли люди.

Так, примерно в 6.40 часов автомобиль Hyundai Sonata, двигаясь по улице Юнусалиева, выехал на тротуар, повредил скамейку и врезался в крыльцо развлекательного центра "Космопарк". По данным пресс-службы УПСМ, за рулем находился 27-летний Н.Т. Он не справился с управлением.

Несмотря на то, что машина сильно повреждена, сам водитель не пострадал.

Еще одно ДТП произошло примерно в 9.00 часов на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной. Mercedes-Benz - маршрутное такси №138 столкнулось с машиной марки "Жигули".

В результате столкновения легковушка перевернулась на крышу. Пострадал ее водитель. Он госпитализирован в 4-ю горбольницу.

Оба факта зарегистрированы в ЕРПП, ведется досудебное производство. Машины водворены на штрафстоянку.

Фото, видео телеграм-канал "Короче"


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URL: https://www.vb.kg/386015
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пострадавшие
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