Hyundai Sonata вылетела на тротуар и врезалась в крыльцо "Космопарка"

Сегодня, 9 марта, с утра в Бишкеке произошли две серьезные аварии, в которых чудом не погибли люди.

Так, примерно в 6.40 часов автомобиль Hyundai Sonata, двигаясь по улице Юнусалиева, выехал на тротуар, повредил скамейку и врезался в крыльцо развлекательного центра "Космопарк". По данным пресс-службы УПСМ, за рулем находился 27-летний Н.Т. Он не справился с управлением.

Несмотря на то, что машина сильно повреждена, сам водитель не пострадал.

Еще одно ДТП произошло примерно в 9.00 часов на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной. Mercedes-Benz - маршрутное такси №138 столкнулось с машиной марки "Жигули".

В результате столкновения легковушка перевернулась на крышу. Пострадал ее водитель. Он госпитализирован в 4-ю горбольницу.

Оба факта зарегистрированы в ЕРПП, ведется досудебное производство. Машины водворены на штрафстоянку.

Фото, видео телеграм-канал "Короче"