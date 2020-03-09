Посольство США в КР о срыве мирного марша: Это публичное оскорбление женщин

Посольство США в Кыргызской Республике распространило заявление по случаю срыва мирного марша в честь Международного женского дня.

"Кыргызская Республика многие годы является лидером в поддержке конституционного права своих граждан на мирные собрания. Вчерашние действия милиции и трусливых мужчин в масках - это публичное оскорбление женщин, которые мирно собрались на площади Победы в Международный женский день. Мы солидарны с этими женщинами в поддержке прав женщин и девочек. Правительственные органы и члены парламента Кыргызской Республики подчеркивали, что мирные собрания защищены Конституцией и являются важнейшим элементом действующей демократии", - говорится в заявлении.

По этому поводу также высказался посол Великобритании в КР Чарльз Гарретт.

"Печально, что мирная демонстрация за права женщин, была нарушена мужчинами, готовыми использовать насилие в отношении женщин. @UkinKyrgyzstan поддерживает инициативы для гендерного равенства. Очень жаль, что это случилось в стране, где существует свобода выражения мнений", - написал дипломат в своем Твиттер.