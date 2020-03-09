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46-летняя хулиганка сообщила ГКНБ о бомбе, заложенной в посольстве РФ

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- Оксана Гут
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В Бишкеке задержана 46-летняя телефонная террористка. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

6 марта в дежурную часть ГКНБ КР поступила информация о том, что в консульском отделе Посольства РФ заложено взрывное устройство.

На место происшествия оперативно выехала группа специалистов ГКНБ. Территория была оцеплена. Персонал диппредставительства был эвакуирован.

В ходе осмотра здания и территории взрывного устройства не обнаружено.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.246 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГНКБ установлена и задержана гражданка КР М.Т.К. 1974 г.р.

Установлено, что М.Т.К. отправила анонимное сообщение из-за хулиганских побуждений.

В настоящее время ведется следствие.

ГКНБ напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/386020
Теги:
ГКНБ, телефонный террорист, уголовная ответственность, терроризм, Кыргызстан
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