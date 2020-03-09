"Феминисток в КР западные спецслужбы используют как пушечное мясо"

Вчерашняя акция феминисток в Бишкеке вызвала неоднозначную реакцию у общественности. В соцсетях большинство кыргызстанцев отрицательно отнеслись к действиям и лозунгам участниц акции? особенно, по части присутствия на митинге представителей ЛГБТ.

Насколько это акция была правомерна и действительно ли в Кыргызстане права женщин ущемлены? С этим вопросам редакция VB.KG обратилась к общественным деятелям.

Так по словам политолога Бакыта Бакетаева, в Кыргызстане издревле женщины были свободными.

- В целом, я поддерживаю тех людей, которые борются за права женщин, но государство ведь вначале запретило проведение каких-либо массовых мероприятий в связи с эпидемией. И эти женщины прекрасно знали об этом. Надо было вначале в судах это решение оспорить, а потом уже собираться со своими лозунгами. А так женщины поступили не красиво, тем более, когда в мире сейчас бушует коронавирус, - отметил он.

Политолог напомнил, что в Центральной Азии Кыргызстан наиболее свободен в плане прав женщин.

- Вы посмотрите у нас женщина была президентом, они и в правительстве, и в парламенте постоянно и активно действуют. И никто не ущемляют их прав. Есть конечно семейное насилие, но даже здесь, если женщина жалуется на побои мужа, то на ее защиту все встают. В большинстве случаем сами же женщины и скрывают случаи семейного насилия. У кыргызов издревле женщины были свободны, но это не значит, что сейчас им позволено нарушать закон. А вообще я бы простил этих женщин. Вот на день ВДВ десантники в России бушуют и пьянствуют. Вот считайте, что и на свой праздник женщины решили немного побушевать, - добавил Бакетаев.

Председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов был более категоричен. Он убежден, что лозунги, заявления и действия участниц вчерашней акции были антиконституционными.

- Стычки с активистами следовало ожидать, так как большинство кыргызстанцев не поддерживают их. Без всякого сомнения здесь приложили руку прозападные НПО, которые в свою очередь служат своим хозяевам. Теперь, когда Кыргызстан является членом ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, для них стало актуальным с помощью своих услужливых НПО продвигать свои западные ценности, под ширмой которых скрываются исключительно политические цели.

Единственное, эти женщины не понимают, что они для западных спецслужб являются обычным пушечным мясом. Пока ими пользуются таким способом, а потом могут и вовсе втолкнуть в какую-нибудь провокацию, даже похуже вчерашней, - отметил он VB.KG.