Любопытную публикацию под заголовком "Жертвы таинственной болезни" обнаружили пользователи интернета в советской газете "Известия" от 12 августа 1981 г., в ней со ссылкой на "Франс Пресс" сообщается о смерти двух человек в Испании в результате заболевания так называемой "нетипичной пневмонией". Общее число жертв этой болезни достигло 89.

Она вспыхнула в городе Торрехон-де-Ардос в районе базы ВВС США, где хранилось бактериологическое оружие. Именно на этой базе в 1979 г. от болезни со сходными симптомами скончался сержант ВВС США. Испанские специалисты тогда были отстранены от вскрытия тела умершего. Поэтому было высказано предположение, что эпидемия "нетипичной пневмонии" вызвана утечкой вируса с этой базы. Эпидемия тогда перекинулась во Францию и в Португалию.

Практически везде, где появляются американские объекты, связанные с хранением или исследованием в области биотехнологий, происходят вспышки новых заболеваний, зачастую неизвестных. Угрозы для жизни и здоровья местного населения мало интересуют американцев. Главное, чтобы это было подальше от границ США. Так было в прошлом веке, так продолжается и сейчас.

Не так давно бывший советник Михаила Саакашвили Джеффри Сильверман в интервью грузинским СМИ заявил, что в лаборатории Лугара, которая расположена в окрестностях Тбилиси, производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении. Он уверен, что в Грузии над животными и людьми проводятся опасные эксперименты. В тбилисской лаборатории работают над изучением различных вирусов, в т. ч. сибирской язвы, чумы, свиного гриппа. И если произойдет несчастный случай, Грузия очень сильно пострадает.

А в начале ХХI в. в мире появилась и стала быстро распространяться так называемая атипичная пневмония. Предположительно возбудитель заболевания представляет собой синтез двух известных вирусов - кори и свинки, естественное соединение которых в природе невозможно. Сделать это можно только в лабораторных условиях, считает Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Нынешний вирус 2019-nCoV, который уже определили по результатам клинических исследований в первом очаге заболевания - в китайском городе Ухань, не менее чем на 70% по своей генетике похож на вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию.

Если бы это была первая вспышка, уверен эксперт, можно было бы подумать, что это природная мутация. Но неоднократно повторяющиеся через несколько лет подобные события - распространение то атипичной пневмонии, то птичьего гриппа, то свиного и т. д. - приводят к иному заключению.

Для многих версия о том, что в американских лабораториях создают модифицированные вирусы как элементы нового биологического оружия, маловероятна. На том простом основании, что не бывает биооружия, смертность от которого составляет "всего" четыре процента. Слишком неэффективно.

Военное применение вируса с такой слабой эффективностью действительно выглядит неубедительным. А вот вызвать ухудшение экономической ситуации в том регионе, где распространяется болезнь (отток туристов, капитала), вполне может. И вкупе с каким-нибудь параллельным воздействием способно привести к серьезным государственным потрясениям. Слабый толчок в нужную сторону и в нужное время приводит порой к падению могучих колоссов.

Но несмотря на версию об искусственном происхождении вируса и отчаянные попытки американских СМИ разжечь синофобию по всему миру, Китай продолжает титаническую борьбу с коварной инфекцией.

Как пишет Питер Кёниг, научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization, г. Монреаль, Канада), правительство Китая и китайские ученые работают на людей, чтобы по возможности сдержать вспышку коронавируса. И они победят. Их решимость, как это случается всегда, когда Китай сталкивается с угрозами, преодолевает практически все препятствия. То, чего страна уже достигла в предотвращении серьезного распространения этой болезни в Китае и других странах, просто поразительно. Ни одна другая страна в мире за столь короткий период не смогла бы этого сделать.