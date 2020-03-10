Милиция призвала граждан не поддаваться провокациям на акции против насилия

ГУВД Бишкека призвало граждан не поддаваться провокациям на сегодняшнем митинге против насилия.

"Как показывает анализ, социальные сети пестрят агрессивными призывами против организаторов собрания граждан возле памятника Уркуя Салиевой в г. Бишкек. В этой связи, столичная милиция призывает горожан не поддаваться возможным провокациям. Организаторов митинга - строго соблюдать нормативно-правовые акты и законы Кыргызской Республики, не мешать общественной жизни горожанам и гостям столицы. Столичная милиция будет нести службу согласно функциональным обязанностям и обеспечивать безопасность граждан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

От редакции отметим, что мирная акция против насилия состоится сегодня, 10 марта, возле памятника У. Салиевой.

Также напомним, накануне судебной коллегией Бишкекского городского суда были рассмотрены гражданские дела по апелляционным представлениям прокуратуры Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов г. Бишкек на решения Октябрьского, Ленинского и Первомайского районных судов о признании законным и обоснованным решений райадминистраций об ограничении проведения любого рода различных митингов, мирных акций, мирных собраний, уличных шествий, пикетов, демонстраций и акций и других массовых мероприятий за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий сроком с 4 марта по 1 июля 2020 года. По итогу Бишкекский городской суд от 9 марта отменил решения вышеуказанных судов.