Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили ситуацию на валютном рынке

Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе разговора Главы Правительств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах.

Также было уделено внимание вопросам сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, а также мероприятиям в рамках проведения Перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев и Михаил Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире.

Стороны выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру кыргызско-российских отношений в интересах народов двух государств.