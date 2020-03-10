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Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили ситуацию на валютном рынке

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- Екатерина Улитина
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Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе разговора Главы Правительств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах.

Также было уделено внимание вопросам сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, а также мероприятиям в рамках проведения Перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев и Михаил Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире.

Стороны выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру кыргызско-российских отношений в интересах народов двух государств.


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URL: https://www.vb.kg/386035
Теги:
валюта, нефть, правительство, Россия, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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