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Браконьер, угрожавший оружием и удерживавший егеря, оштрафован на млн сомов

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- Оксана Гут
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Джеты-Огузский район суд Иссык-Кульской области удовлетворил исковое заявление Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительства о взыскании с местного жителя Талыпа Бейшебаева 1 млн сомов в пользу государства за нарушение природоохранного законодательства КР.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что по возбужденному уголовному делу следственной службой ОВД Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области по ст. 145. ч.2 п.3 (угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК КР, а также по ст.293 ч.1 (уничтожение животных) УК КР судебные разбирательство продолжается. Данное уголовное дело находится под личным контролем министра МВД и директора ГАООС и ЛХ.

Напомним, ранее, 4 декабря 2019 года, сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООС и ЛХ задержали браконьера с незаконно добытым архаром.

Незаконная охота на краснокнижного архара (Марко-Поло) проводилась в сыртовой зоне на территории охотничьего угодья ОсОО "Ала-Тоо Эдвенче Тур" Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Охотником оказался местный житель Талып Бейшебаев. При задержании и попытке изъятия огнестрельного оружия и туши убитого архара, он оказал сопротивление сотрудниками ГАООС и ЛХ. Он угрожал их застрелить и не дал возможность составить протокол о нарушении.

До прибытия мобильной группы из числа сотрудников ГАООС и ЛХ браконьер успел скрылся верхом на лошади, захватив с собой тушу архара.

Спустя некоторое время Т. Бейшебаев вернулся со своим приятелем и захватил сотрудника ГАООС и ЛХ и егеря ОсОО "Ала-Тоо Ала-Тоо Эдвенче Тур". Угрожая оружием, злоумышленники насильно удерживали их более 3 часов. В надежде избавиться от улик и доказательств, забрали у них смартфоны, удалили все видеозаписи момента задержания.

По данному факту сотрудники ГАООС и ЛХ обратились с заявлением РОВД Джети-Огузского района для принятия соответствующих мер и по следующим материалы дела были переданы в суд для взыскания штрафа в сумме 1 млн сомов за незаконно добытого краснокнижного дикого животного.

Кроме того, браконьеру Т. Бейшебаеву грозит уголовная ответственность за сопротивление, угрозу огнестрельным оружием, и за незаконное удержание должностного лица более 3 часов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП).

Для справки:

В 2017 году установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

• За незаконное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

• За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

• За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

• За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/386039
Теги:
охота, уголовная ответственность, штраф, браконьерство, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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