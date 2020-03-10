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Кыргызстанцы примут участие в "Диктанте Победы"

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- Евгений Денисенко
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В нынешнем году в исторической акции "Диктант Победы" вновь примут участие граждане многих стран, в числе которых и Кыргызстан. По словам координатора проекта "Историческая память", главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, на сегодняшний день известно, что не менее 60 площадок появится в 30 государствах ближнего и дальнего зарубежья.

Акция "Диктант Победы" состоится 24 апреля, в нынешнем году пройдет во второй раз. Она, как отмечается, призвана пробудить интерес у школьников и молодежи к событиям героического прошлого, а также даст возможность проверить свои знания истории и узнать новую информацию о забытых подвигах предков. На сей раз она будет организована еще более масштабно, чем в 2019-м. К тому же, организаторы обещают, что теперь участие в акции станет возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Диктант Победы пройдет в виде тестирования. Участникам предложат 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, из них 20 вопросов будут посвящены истории России и 5 вопросов - местной тематике. На каждый вопрос прежусматьривается по 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Все задания, как подчеркивается, формируются профессиональным сообществом, исходя из принципов компетентности и исторической достоверности.

В 2019 году в диктанте приняли участие более 150 тысяч человек в 23 государствах. Знания о войне можно было проверить на 1373 площадках, а также на сайте диктантпобеды.рф. Участниками акции также стали и жители Кыргызстана, диктант прошел здесь в двух городах – в Бишкеке и Оше. Только в столице республики проверить свои знания о Великой Отечественной войне решили около ста человек, за парты сели и школьники, и пожилые люди.

Уже сейчас получено подтверждение, что к "Диктанту Победы" присоединятся Великобритания, США, Аргентина, Бельгия, Греция, Италия, Мальта, Румыния и другие страны. В самой России в этот раз к акции присоединилось и Министерство обороны. Планируется, что площадки диктанта будут открыты в частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом. В том числе, как и в 2019-м, - на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/386040
Теги:
ВОВ, Россия, День Победы, Кыргызстан
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