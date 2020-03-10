Владислав Шулико выиграл золото Гран-при Словакии

Спортсмен из Кыргызстана Владислав Шулико выиграл золотую медаль международного турнира по плаванию в Словакии. Об этом сообщает Sport АКИpress

Grand Prix Slovakia 2020 прошел 6-8 марта в городе Братислава, в составе команды из Кыргызстана выступали 7 спортсменов, которые сумели завоевать 4 медали.

Шулико 7 марта завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем, уступив лишь бронзовому призеру Олимпийских игр, чемпиону мира, 8-кратному чемпиону Европы и чемпиону Всемирной Универсиады Сергею Фесикову из России.

8 марта на дистанции 100 метров баттерфляем Шулико стал первым и выиграл золотую медаль.

Денис Петрашов в Словакии завоевал два серебра на дистанциях 50 и 100 метров брассом.