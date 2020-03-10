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Строкова: Что это вообще значит "Не бери цветы, завтра встанешь у плиты"?

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Евгения Строкова осудила участниц женского марша к 8 марта, а также не одобрила поведение граждан, которые напали на девушек. В интервью VB.KG она рассказала почему ее беспокоят лозунги феминисток и о чем, по ее мнению, мечтает почти каждая женщина.

- Что это вообще значит "Не бери цветы, завтра встанешь у плиты"? Это смешно и глупо. Когда у меня есть время я с удовольствием готовлю, я люблю принимать цветы, и меня это ни к чему не обязывает. В моем окружении есть множество примеров, когда в семейной паре мужчина берет на себя много домашней работы, и не стыдится этого, - говорит Евгения Строкова.

Она уверена, что некоторые лозунги феминисток разрушают институт семьи.

- Как педагог, я уверена эти лозунги разлагают общество и разрушают семейные ценности. Что будет завтра? Они скажут: "Давайте не рожать детей"? Я против таких веяний. Я имею права об этом говорить, так как сама не замужем, но я не против семейных ценностей. Да, и каждая или почти каждая женщина, даже те девушки, которые вышли на марш, мечтают встретить хорошую, добрую "половину", - добавила депутат.

Евгения Строкова на вопрос, может ли она назвать себя феминисткой ответила, что выступает за права женщин "в разумных пределах".

- И у женщин должны быть свои права, и у мужчин свои права. Я категорически против любого насилия по отношению к женщинам, мужчинам, детям и пожилым людям. Это равно относится как в физическому, так и к психическому насилию. Но это не имеет никакого отношения к феминистическим лозунгам.

Подробнее в видео:

Напомним, 8 марта, в Бишкеке был сорван женский марш против насилия. Сначала на участников напали люди в ак-калпаках с закрытыми лицами, а потом их (участников) задержали сотрудники правопорядка.


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URL: https://www.vb.kg/386056
Теги:
митинг, права человека, Кыргызстан, семья, Строкова Евгения
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