В КР две сотни пожизненно-осужденных объявили о бессрочной голодовке

9 марта после утренних проверок в учреждениях №1, 16, 19, 25 ГСИН две сотни осужденных к пожизненному лишению свободы обратились с письменными заявлениями об объявлении бессрочной голодовки. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

Они предъявляют требования к судебным и надзорным органам Кыргызской Республики по вопросам защиты их конституционных прав в части исполнения нового законодательства, принятых в рамках судебно-правовой реформы республики.

На сегодняшний день в учреждениях ГСИН отбывают сроки наказания 347 лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.

На основании пункта 4 части 2 статьи 10 Закона КР "О введении в действие Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-процессуального кодекса КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, Закона КР "Об основах амнистии и порядке ее применения" от 24.01.2017 года №10, за 2019 год начальниками учреждений были внесены в суды представления в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы, для пересмотра ранее вынесенных приговоров.

Постановлениями судов Кыргызской Республики все заявления и представления оставлены без удовлетворения, так как на основании части 15 статьи 7 Закона КР "О введении в действие Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-процессуального кодекса КР, Уголовно-исполнительного кодекса КР, Закона КР "Об основах амнистии и порядке ее применения" от 24.01.2017 года №10 приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если Уголовным кодексом за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат.

"В связи с чем, требования осужденных к пожизненному лишению свободы являются необоснованными. В настоящее время сотрудниками администраций указанных учреждений и соответствующими службами ГСИН проводятся разъяснительные работы с лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы с привлечением медицинских работников", - говорится в сообщении.