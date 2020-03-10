США предоставят Кыргызстану средства индивидуальной защиты от COVID-19

США предоставят Кыргызстану средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

11 марта Агентство США по международному развитию (USAID) передадут средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения КР в рамках ранней помощи в подготовке к потенциальному распространению нового коронавируса (COVID-19) на территории Кыргызской Республики.

Церемония передачи пройдет в здании министерства здравоохранения КР. В ней примут участие вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, министра здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев и директор USAID в КР Гэри Линден.

Во время церемонии эксперты ВОЗ расскажут об этих средствах защиты и покажут как они должны быть использованы.