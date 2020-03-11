Toyota на полном ходу вылетела на обочину и сбила насмерть женщину (видео)

В районе ГЭС-2 Аламединского района утром 9 марта произошел страшный автонаезд.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области, примерно в 6.00 часов водитель 1993 г.р., двигаясь на Toyota Ist с востока на запад, на полном ходу выехал на обочину и сбил женщину, стоявшую вдоль дороги. После сам врезался в здание. Женщина 1972 г.р. от полученных травм скончалась на месте.

Позже выяснилось, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машина поставлена на штрафстоянку, ведется досудебное производство.

Видео автонаезда появилось в соцсетях.