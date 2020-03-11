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Из-за закрытия границ 62 грузоперевозчика из КР вынуждены находится в Иране

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МИД КР сообщила, какие меры предпринимаются по возвращению кыргызстанских грузоперевозчиков из Ирана.

Как известно, в связи с предпринимаемыми сопредельными с Ираном государствами профилактическими мерами по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции (COVID-19), в настоящее время на иранской территории вынуждены находиться порядка 62 кыргызстанских грузоперевозчиков, которые не имели возможности пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границы для возвращения транзитом в Кыргызстан.

В рамках проработки вопроса их возвращения кыргызская сторона совместно с компетентными ведомствами Азербайджанской Республики проработала вопрос получения транзитного коридора через территорию указанной страны.

По состоянию на 9 марта на ирано-азербайджанской границе находились 23 грузовые автомашины. C 9 по 11 марта через контрольно-пропускной пункт "Астара" (азербайджано-иранская граница) прошли 11 грузовых автомашин. Ожидается прохождение остальных 12 водителей и их автомашин, которые в настоящее время проходят процедуру паспортно-таможенного контроля.

Министерство иностранных дел и посольства Кыргызской Республики в Баку и Тегеране держат данный вопрос выезда кыргызстанских грузоперевозчиков из Ирана, а также их транзитного передвижения по территории Азербайджанской Республики.

Посольством Кыргызской Республики в Баку установлена прямая оперативная связь с руководством КПП "Астара", также и с водителями Кыргызской Республики.

7 марта сотрудники посольства Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран выехали на ирано-туркменскую границу КПП "Серахс" и КПП "Лютфабад" для оказания необходимого консульско-правового содействия и поддержки грузоперевозчикам Кыргызстана.

Справочно: Учитывая рекомендации ВОЗ и опыт других государств, в связи с риском распространения коронавируса на территории Азербайджана, на основании ограничительного режима 29 февраля т.г. Государственная пограничная служба Азербайджана на две недели закрыла границу с Ираном.


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URL: https://www.vb.kg/386077
Теги:
Азербайджан, граница, грипп, грузоперевозки, Иран, Кыргызстан
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