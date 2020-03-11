Кредиты для фермеров: Правительство КР лоббирует интересы определенных лиц?

Сегодня правительство Кыргызстана создало неравные условия фермерам при выдаче кредитов. Об этом редакции VB.KG заявила депутат Фрунзенского айылного кенеша Сокулукского района Нургуль Усенова.

По ее словам, необходимо вернуть первоначальные условия выдачи кредитов, которые ограничивались справкой с места жительства и залоговым обеспечением.

- Раньше кредитные специалисты выезжали на место и определяли стоимость залога. Таким образом уже в феврале фермеры начинали осваивать кредитные денежные средства. Но начиная с прошлого года убрали облегченный вариант и теперь помимо всего этого необходимо предоставить справки с налоговой, соцонда и айыл окмоту. Вы не представляете, какая это волокита, - отметила Усенова.

Государством выделено 1 млрд 250 тысяч сомов для кредитования фермерам, но из-за жестких условий не все сельхозпроизводители смогут их получить, продолжила собеседница редакции.

- Сельхозпроизводителей они разделили на 3 группы: фермеры, кластеры и перерабатывающие предприятия. Я специально взяла документ "Оказание финансовой поддержки сельхозпроизводителей и предприятий", в котором указано, какие конкретные кредиты будут выдаваться. К примеру, до 150 тысяч сомов даются сроком до 18 месяцев, хотя раньше давали до 36 месяцев и человек мог спокойно погасить свою задолженность. Также есть сумма от 150 до 400 тысяч сроком до 36 месяцев. Кластерам предоставляется кредит от 400 тысяч до 10 млн сомов на 36 месяцев и вот тут они должны выполнить нереальные, на наш взгляд, требования. Они должны иметь не менее 10 голов крупного рогатого скота и вдобавок иметь договор с перерабатывающими предприятиями. Но дело в том, что эти предприятия никогда не заключат договор с такими кластерами, имеющих 5-10 голов КРС. Чтобы заключить договор нужно как минимум производить 500 литров молока. Значит получается, что крупные предприятия будут развиваться, а мелкие не смогут рассчитывать на государственную поддержку, - сказала она.

Таким образом депутат предполагает, что со всеми этими справками с Налоговой и соцфонда специально создали бюрократическую волокиту.

- О какой поддержке фермерам идет речь? 1 млрд 250 тысяч сомов – это же народные деньги и почему они не идут на поддержку сельхозпроизводителей. Я делаю вывод, что это одна из лазеек коррупционной составляющей. Все эти инициативы – заинтересованность определенных лиц, врагов народа, которые за счет бюджета хотят поживиться. Не исключено, что сами же крупные предприятия и лоббируют этот законопроект, а кто владеет всеми ними, думаю, не трудно догадаться, - добавила она.

Более полное интервью депутата Нургуль Усеновой смотрите в репортаже VB.KG: