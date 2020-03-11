Выборы 2020. Опубликованы контрольные списки избирателей

На государственном портале "Тизме" опубликованы контрольные списки избирателей населенных пунктов, где в апреле состоятся выборы депутатов в местные кенеши. Об этом сообщает пресс-служба Центральной Избирательной комиссии.

По данным ЦИК, число избирателей в контрольных списках увеличилось на 2066 человек, по сравнению с предварительными списками. В феврале в списках числились 340 479 избирателей, в марте - 342 545 избирателей.

Категория граждан и/или адресов массовой регистрации, по которым проводится проверка (досудебные действия, служебные расследования) выделена отдельно. Дальнейшие действия по ним, связанные со списком избирателей, приостановлены до завершения проверок и дачи правовой оценки.

До 28 марта могут уточнить себя в списке избирателей для участия в выборах депутатов в местные кенеши. Проверить себя в списке избирателей можно, придя на избирательный участок, или на портале "Тизме" по ссылке www.tizme.gov.kg, а также позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в предварительном, контрольном списках избирателей, гражданин вправе до 28 марта 2020 года обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением о внесении изменений или включении в список избирателей (бланк по Форме 1) и предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.