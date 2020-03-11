В аптеках скоро появятся медицинские маски кыргызстанского производства

В правительстве КР состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что на 11 марта в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет. Прибывшие из Республики Корея кыргызстанцы помещены на карантин.

Все соответствующие службы на государственной границе КР работают в усиленном режиме. Государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг, отслеживают ситуацию в мире.

Рекомендации не проводить массовые мероприятия приняты в целях профилактики и недопущения распространения вирусных инфекций, и направлены на обеспечение безопасности и защиту здоровья граждан.

Участников заседания проинформировали, что ряд отечественных компаний начнут производить медицинские маски, которые в ближайшее время появятся в аптеках страны. Определенные вопросы по маскам возникли из-за введения заперта на вывоз в странах производителях.

Представитель Государственной комиссии по делам религии проинформировал, что в мечетях страны начались работы по дезинфекции, а также проводится информационно-разъяснительная работа среди прихожан о правилах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса.

Представитель мэрии города Бишкек сообщила о проведении мониторинга торгово-развлекательных комплексов по установке санитайзеров, очистителей воздуха и дезинфицирующих средств. Она добавила, что специалисты санитарных служб проводят работу по дезинфекции общественного транспорта (маршрутные такси, автобусы, троллейбусы).

В свою очередь, полномочным представителям правительства КР в областях и администрациям районов напомнили о необходимости проводить дезинфекцию всех торговых точек (рынков).

Представитель министерства иностранных дел сообщил, что ситуация с кыргызстанскими перевозчиками, находящимися на территории Ирана, находит разрешение. На сегодняшний день Азербайджан открыл транзитный коридор для кыргызстанских грузоперевозчиков. Часть автомашин проехали ирано-азербайджанскую границу, еще часть проходят процедуру паспортно-таможенного контроля.

По итогам заседания профильным государственным органам дан ряд поручений. Министерству образования и науки поручено продолжать информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений о правилах личной гигиены, правилах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе о коронавирусе.