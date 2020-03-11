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Президент ознакомился с ходом строительства дороги "Исфана-КПП Кайрагач"

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 марта, ознакомился с ходом строительства автодороги "Исфана-КПП Кайрагач" в Баткенской области.

Министр транспорта и дорог страны Жанат Бейшенов проинформировал, что основные строительные работы были завершены, на сегодняшний день ведутся работы по установке дорожных знаков, пешеходных переходов и остановочных пунктов.

Общая протяженность дороги "Исфана-КПП Кайрагач" составляет 36,1 км.

В беседе с местными жителями Глава государства отметил, что реконструкция транспортных коридоров страны будет продолжена во всех областях. Еще раз подчеркнул, что это является неотъемлемой частью государственной политики регионального развития.


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URL: https://www.vb.kg/386085
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, дороги, президент, Кыргызстан
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