Президент ознакомился с ходом строительства дороги "Исфана-КПП Кайрагач"

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 марта, ознакомился с ходом строительства автодороги "Исфана-КПП Кайрагач" в Баткенской области.

Министр транспорта и дорог страны Жанат Бейшенов проинформировал, что основные строительные работы были завершены, на сегодняшний день ведутся работы по установке дорожных знаков, пешеходных переходов и остановочных пунктов.

Общая протяженность дороги "Исфана-КПП Кайрагач" составляет 36,1 км.

В беседе с местными жителями Глава государства отметил, что реконструкция транспортных коридоров страны будет продолжена во всех областях. Еще раз подчеркнул, что это является неотъемлемой частью государственной политики регионального развития.